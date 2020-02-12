Матчи регулярного чемпионата 12 февраря 2020 года (онлайн)

Братья Седины прощаются с Ванкувером

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Расписание матчей 12 февраля (время московское):

“Бостон Брюинз” – “Монреаль Канадиенс” (03:30)

“Лос-Анджелес Кингз” – “Калгари Флэймз” (06:00)

“Ванкувер Кэнакс” – “Чикаго Блэкхокс” (06:30)

“Ванкувер” – “Чикаго” (06:30): чествование Сединов

В среду “Ванкувер” будет одновременно чествовать Даниэля и Хенрика Сединов. 39-летние близнецы вместе провели 17 сезонов в клубе, который выбрал их под вторым и третьим номерами на драфте 1999 года. Перед матчем против “Чикаго” вымпелы с 22-м номером Даниэля и 33-м Хенрика будут торжественно подняты под своды арены и выведены из обращения.

Братья завершили карьеру после сезона 2017-18, установив множество рекордов клуба. Центрфорвард Хенрик является лидером в истории “Кэнакс” по сыгранным матчам (1330), набранным очкам (1070) и голевым передачам (830). Крайний нападающий Даниэль – лучший по заброшенным шайбам (393), второй по количеству игр (1306), голевым передачам (648) и результативности (1041). Они – единственные братья в истории НХЛ, каждому из которых удалось набрать не менее тысячи очков в НХЛ.

Празднования в Ванкувере начались в понедельник с церемонии “Вечер легенд”, которую провели перед матчем против “Нэшвилла”. На ней присутствовали три хоккеиста из четырех, чьи номера были выведены из обращения в “Кэнакс” до Сединов: Маркус Нэслунд (19-й номер), Стэн Смил (12-й) и Тревор Линден (16-й). Не смог прилететь только Павел Буре (10-й номер).

“Ванкувер” (31-21-5) в итоге обыграл “Нэшвилл” (6:2) и одержал первую победу за пять матчей. “Кэнакс” на одно очко опережают “Эдмонтон” в борьбе за первое место Тихоокеанского дивизиона. При этом у “Ойлерз” остается игра в запасе.

“Они могут обыграть любого соперника, и это радует, – сказал Даниэль Седин про нынешний состав “Ванкувера”. – Им предстоит провести несколько принципиальных встреч в этом чемпионате, и я надеюсь, что они надолго задержатся в плей-офф. У команды есть все необходимое, чтобы быть успешной в течение длительного времени”.

“Чикаго” (25-23-8) во вторник уступил “Эдмонтону” (3:5) и впервые в сезоне проиграл в четвертый раз подряд (0-2-2). С 58 очками “Блэкхокс” занимают 12-е место в Западной конференции и отстают от зоны плей-офф на шесть очков.

В нынешнем сезоне команды сыграют друг против друга в третий раз. Ранее они одержали по одной домашней победе.

“Бостон” – “Монреаль” (03:30): четвертая битва команд

В нынешнем сезоне команды сыграют между собой в четвертый раз. Первая встреча 5 ноября завершилась в пользу “Монреаля” (5:4), две последующие остались за “Бостоном” (8:1 и 3:1).

“Канадиенс” (27-24-7) в понедельник уступили “Аризоне” (2:3), ведя по ходу встречи 2:0, и не смогли продлить победную серию до четырех игр. “Монреаль” одержал пять побед в последних семи матчах и занимает 11-е место в Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на семь очков.

Вратарь “Канадиенс” Кэри Прайс одержал восемь побед в последних 11 матчах в старте при двух шатаутах. В семи встречах на этом промежутке он пропускал не более двух шайб. При этом в матчах с “Бостоном” в нынешнем сезоне Прайс пропустил 12 голов с 70 бросков (82,9% сэйвов).

Лидер регулярного сезона “Бостон” (34-11-12) в воскресенье во второй раз в сезоне уступил последней команде чемпионата “Детройту” (1:3) и потерпел четвертое поражение за 14 матчей (10-3-1). “Брюинз” выиграли пять последних встреч на своем льду, а всего в домашних поединках по ходу сезона сыграли 19-2-9. Вратарь команды Туукка Раск по-прежнему ни разу не проиграл дома в основное время (12-0-6).

“Нам не понравилась наша последняя игра против “Детройта”, но дальше по расписанию “Монреаль”, – говорит форвард “Бостона” Джейк Дебраск. – Это довольно эмоциональная игра для обеих команд, поэтому должно быть очень весело”.

У “Канадиенс” под вопросом участие в матче нападающего Филиппа Дано, которому в понедельник в лицо попала шайба. Форвард не тренировался во вторник, но вместе с командой отправился на выезд. У “Бостона” во втором матче подряд из-за дисквалификации будет отсутствовать защитник Джереми Лозон.

“Лос-Анджелес” – “Калгари” (06:00): новый раунд противостояния

“Кингз” и “Флэймз” в этом сезоне выдали три горячие битвы, апофеозом которых становилось очное противостояние защитника “Лос-Анджелеса” Дрю Даути и форварда “Калгари” Мэттью Ткачука. В среду они встрется вновь. Дважды в октябре победителем выходил Даути (4:3 ОТ и 4:1), но 7 декабря Ткачук взял реванш (4:3).

После серии из трех поражений “Калгари” (29-22-6) в двух последних встречах одержал победы, обыграв с одинаковым счетом 6:2 “Ванкувер” и “Сан-Хосе”. “Флэймз” с 64 очками делят третье место Тихоокеанского дивизиона с “Вегасом” и “Аризоной”, но имеют игры в запасе. Отставание от лидирующего “Ванкувера” составляет три балла. “Флэймз” продолжат играть без травмированных основных защитников Марка Джиордано и Трэвиса Хэмоника.

“Кингз” (19-33-5) в среду постараются избежать самой длинной безвыигрышной серии в сезоне. В воскресенье “Лос-Анджелес” уступил “Рейнджерс” (1:4) и потерпел пятое поражение подряд, а также девятое в 11 матчах. С 43 очками “Кингз” идут на последнем месте в Западной конференции.