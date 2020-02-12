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Хоккей

“Монреаль” – “Аризона” (2:3): гол Чикрана в концовке

Николай ПисаревНет комментариев
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Джейкоб Чикран забил Монреалю

Гол Джейкоба Чикрана в большинстве за минуту до конца основного времени принёс “Аризоне” (28-23-7) волевую победу. “Койотиз” смогли отыграться после того, как пропустили две шайбы за первые две минуты встречи.

“Начало получилось непростым, – констатировал Чичран. – Но мы держались вместе, сплотились и превратили всё в хороший матч”.

Также в составе “Аризоны” по голу забили Дерек Степан и Тэйлор Холл, а Антти Раанта отразил 26 бросков. “Монреаль” (27-24-7) не смог продлить победную серию до четырех встреч. У хозяев по шайбе забросили Джейк Эванс (первая в НХЛ) и Брендан Галлахер.

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Гол Чичрана был забит с шестой попытки в большинстве у “Аризоны”. “Канадиенс” ни одним из шести шансов реализовать лишнего не воспользовались. Илья Ковальчук стал лидером среди форвардов “Монреаля” по игровому времени (21:36) и нанес четыре броска.

Источник: nhl.ru
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