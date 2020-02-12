Три звезды недели: Мерзликинс, Коннор, Василевский

Элвис Мерзликинс

Вратарь “Коламбус Блю Джекетс” Элвис Мерзликинс, нападающий “Виннипег Джетс” Кайл Коннор и голкипер “Тампы” Андрей Василевский вошли в число трех звезд недели в НХЛ.

ПЕРВАЯ ЗВЕЗДА – ЭЛВИС МЕРЗЛИКИНС, В, “КОЛАМБУС”

Мерзликин сыграл 2-1-0, не пропускал на протяжении 173:39 и отразил 97,1% бросков при 0,67 в среднем пропущенных гола и двух шатаутах, чем помог “Блю Джекетс” (30-17-9, 69 очков) подняться на третье место Столичного дивизиона. Мерзликин начал неделю, 4 февраля в матче с “Флорида Пэнтерз” (1:0 ОТ) остановив все 32 броска. Через три дня он сделал 16 сэйвов в игре с “Детройт Ред Уингз” (2:0), продлив победную серию до восьми матчей (рекорд среди новичков “Коламбуса”) и оформив лучший в лиге пятый в сезоне шатаут (все – на отрезке в восемь игр). Мерзликин закончил неделю матчем с “Колорадо Эвеланш” (1:2), в котором он сделал 20 сэйвов, в том числе первые 17 бросков по своим воротам. 25-летний уроженец Риги (Латвия) в 25 матчах своего первого сезона в НХЛ сыграл 12-7-4 при 2,19 в среднем пропущенных шайбы, 93,0% сэйвов и пяти шатаутах. Только три вратаря в истории “Блю Джекетс” более пяти раз в сезоне играли на ноль. А в статусе новичка это удалось сделать только Стиву Мэйсону в сезоне 2008-09 (10).

ВТОРАЯ ЗВЕЗДА – КАЙЛ КОННОР, Н, “ВИННИПЕГ”

Коннор стал самым результативным игроком лиги (3+5=8), чем помог “Джетс” (29-23-5, 63 очка) заработать семь очков из восьми возможных и подняться на место первой “уайлд-кард” в плей-офф от Западной конференции. В начале недели “Виннипег” отставал от зоны плей-офф на три балла. 4 февраля Коннор не смог набрать очки в игре с “Нэшвилл Предаторз” (1:2 ОТ), а 6 февраля сделал одну передачу в матче с “Сент-Луис Блюз” (4:2). А в спаренных матчах на выходных форвард набрал семь очков: сначала он забил гол и сделал три передачи в поединке с “Оттава Сенаторз” (5:2), а затем забросил две шайбы и сделал одну передачу в матче с “Чикаго Блэкхокс” (5:2). Таким образом, Коннор стал седьмым игроком в истории клуба, набравшим не менее трех очков в двух спаренных матчах (и третьим после переезда команды в Виннипег). 23-летний уроженец Шелби-Тауншип (Мичиган), проводящий свой четвертый сезон в НХЛ, занимает 13-е место в лиге с 59 (28+31) очками в 57 матчах. Ему нужно забить еще два гола, чтобы стать третьим игроком в истории “Джетс”/”Трэшерз”, в трех сезонах подряд забивавшим не менее 30 голов.

ТРЕТЬЯ ЗВЕЗДА – АНДРЕЙ ВАСИЛЕВСКИЙ, В, “ТАМПА-БЭЙ”

Василевский одержал три победы в трех матчах, в которых в среднем пропускал по 1,67 гола и отразил 93,6% бросков, чем помог “Лайтнинг” (35-15-5, 75 очков) продлить победную серию до шести встреч, укрепиться на втором месте Атлантического дивизиона и подняться на третье место в общей таблице лиги. Василевский привел “Тампу” к победам над “Вегас Голден Найтс” (4:2, 4 февраля, 27 сэйвов) и “Питтсбург Пингвинз” (4:2, 6 февраля, 29 сэйвов), а 8 февраля сделал 17 сэйвов в игре с “Нью-Йорк Айлендерс” (3:1). Все три матча прошли на AMALIE Arena и позволили Василевскому продлить домашнюю победную серию до восьми встреч, что стало повторением клубного рекорда и произошло в третий раз за три сезона. 25-летний уроженец Тюмени в 41 матче чемпионата сыграл 29-9-3 (2,48 в среднем пропущенных гола, 91,8% сэйвов, два шатаута) и может стать вторым вратарем “Лайтнинг”, в трех сезонах подряд одержавшим не менее 30 побед. Его действующая 18-матчевая серия без поражений в основное время (16-0-2 с 17 декабря) является одной из 16 таких серий в истории НХЛ и второй по длительности среди действующих голкиперов.