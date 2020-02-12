В Кременчуге стартовал чемпионат Полтавской области по хоккею

10 февраля на арене «Айсберг» в Кременчуге матчем «Физкультурник» – «Айсберг» (6: 1) стартовал чемпионат Полтавской области 2020 среди любительских команд.

В чемпионате принимают участие шесть команд: «Айсберг» (Кременчуг), «Александрия», «Физкультурник» (Кременчуг), «Пираньи» (Лохвица), сборная г. Полтава и «Джокер» (Котельва).

Соревнования пройдут в два круга, после чего в апреле – мае состоится плей-офф, расписание которого станет известен после завершения «регуляки».

Источник: сайт ХК «Кременчук»