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Хоккей

В Кременчуге стартовал чемпионат Полтавской области по хоккею

Николай ПисаревНет комментариев
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10 февраля на арене «Айсберг» в Кременчуге матчем «Физкультурник» – «Айсберг» (6: 1) стартовал чемпионат Полтавской области 2020 среди любительских команд.

В чемпионате принимают участие шесть команд: «Айсберг» (Кременчуг), «Александрия», «Физкультурник» (Кременчуг), «Пираньи» (Лохвица), сборная г. Полтава и «Джокер» (Котельва).

Соревнования пройдут в два круга, после чего в апреле – мае состоится плей-офф, расписание которого станет известен после завершения «регуляки».

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В Кременчуге стартовал чемпионат Полтавской области по хоккею

Источник: сайт ХК «Кременчук»

Источник: uhl.ua
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