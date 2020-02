“Бостон” – “Монреаль” (4:1): Пастрняк вышел в лидеры

Давид Пастерняк

Давид Пастрняк забил три гола и вышел на первое место в споре снайперов НХЛ с 41 шайбой, обойдя Александра Овечкина и Остона Мэттьюза (по 40). Для форварда “Бостона” хет-трик стал четвертым в карьере, а также он впервые за шесть сезонов в НХЛ перешагнул отметку в 40 шайб.

“Конечно, я этому рад, – сказал Пастрняк, ставший вторым действующим игроком после Овечкина, до наступления 24-летия оформившим девять хет-триков в регулярном сезоне и плей-офф . – Ранее в карьере мне этого не удавалось, так что я счастлив. Но я уже много раз говорил, что ничего не добился бы без партнеров. Я их благодарю и надеюсь на продолжение банкета”.

Также две передачи сделал Брэд Маршан, а Туукка Раск отразил 28 бросков. “Бостон” (35-11-12) одержал седьмую победу в восьми матчах и в борьбе за первое место Атлантического дивизиона оторвался от “Тампы” на три очка при одной игре в запасе у “Лайтнинг”. Также для “Брюинз” победа стала шестой подряд в TD Garden. “Бостон” лучше всех в лиге играет дома (20-2-9).

Единственный гол “Монреаля” (27-25-7) забил Ник Сузуки, а Кэри Прайс сделал 34 сэйва. До этой встречи “Канадиенс” одержали четыре подряд победы в гостях.

“Были моменты, когда мы играли неплохо, имели шансы бросать по воротам, но вместо этого искали дальнейших продолжений, – сказал тренер “Монреаля” Клод Жюльен. – Нам нужно почаще бросать и в оставшееся время быть в этом плане чуть более голодными. Сегодня мы играли недостаточно хорошо для победы”.

Отставание “Монреаля” от зоны плей-офф осталось на уровне восьми очков.

Защитник “Бостона” Здено Хара провел 1541-й матч в НХЛ и вышел на 16-е место в истории, оставив позади Шейна Доуна и Джонни Бьюсика.

