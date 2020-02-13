«Донбасс 2008» отправляется в Пинск

С 14 по 16 февраля в Пинске состоятся матчи Международного турнира по хоккею с шайбой «Полесские надежды» среди команд спортсменов 2008 года рождения.

Школу ХК «Донбасс» будет представлять команда «Донбасс 2008» под руководством Максима Качмара.



Состав участников:





Группа А:



«Пинские Ястребы», Пинск

«Пардаугава», Рига

«Пираньи», Минск

«Динамо», Береза

Группа Б:

«Олимп-2011», Лунинец

«BHC 37», Рига

«Донбасс 2008», Донецк

ДЮСШ Ивацевичи



Расписание матчей





1 круг





14 февраля





Группа А

10:00. «Пинские Ястребы» – «Пардаугава»

13:00. «Пираньи» – «Динамо»

16:00. «Динамо» – «Пинские Ястребы»

20:30. «Пардаугава» – «Пираньи»

Группа В





11:30. «Олимп-2011» – «BHC 37»

14:30. «Донбасс 2008» – Ивацевичи

17:30. Ивацевичи – «BHC 37»

19:00. «Олимп-2011» – «Донбасс 2008»

15 февраля





Группа А





11:30. «Пинские Ястребы» – «Пираньи»

13:00. «Динамо» – «Пардаугава»

Группа В





08:30. Ивацевичи – «Олимп-2011»

10:00. «BHC 37» – «Донбасс 2008»

2 круг





15 февраля





Группа С (1-4 места)





19:00. А1 – В2

20:30. А2 – В1

Группа D (5-8 места)





14:30. А3 – В4

16:00. А4 – В3

16 февраля





Группа С





12:45. А2 – В2

14:15. А1 – В1

Группа D





08:00. А4 – В4

09:30. А3 – В3

15:30. Закрытие турнира



Источник: сайт ХК «Донбасс»