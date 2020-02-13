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Хоккей

«Донбасс 2008» отправляется в Пинск

Николай ПисаревНет комментариев
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С 14 по 16 февраля в Пинске состоятся матчи Международного турнира по хоккею с шайбой «Полесские надежды» среди команд спортсменов 2008 года рождения.

Школу ХК «Донбасс» будет представлять команда «Донбасс 2008» под руководством Максима Качмара.

Состав участников:


Группа А:

«Пинские Ястребы», Пинск
«Пардаугава», Рига
«Пираньи», Минск
«Динамо», Береза

Группа Б:

«Олимп-2011», Лунинец
«BHC 37», Рига
«Донбасс 2008», Донецк
ДЮСШ Ивацевичи

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Расписание матчей


1 круг


14 февраля


Группа А

10:00. «Пинские Ястребы» – «Пардаугава»
13:00. «Пираньи» – «Динамо»
16:00. «Динамо» – «Пинские Ястребы»
20:30. «Пардаугава» – «Пираньи»

Группа В


11:30. «Олимп-2011» – «BHC 37»
14:30. «Донбасс 2008» – Ивацевичи
17:30. Ивацевичи – «BHC 37»
19:00. «Олимп-2011» – «Донбасс 2008»

15 февраля


Группа А


11:30. «Пинские Ястребы» – «Пираньи»
13:00. «Динамо» – «Пардаугава»

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Группа В


08:30. Ивацевичи – «Олимп-2011»
10:00. «BHC 37» – «Донбасс 2008»

2 круг


15 февраля


Группа С (1-4 места)


19:00. А1 – В2
20:30. А2 – В1

Группа D (5-8 места)


14:30. А3 – В4
16:00. А4 – В3

16 февраля


Группа С


12:45. А2 – В2
14:15. А1 – В1

Группа D


08:00. А4 – В4
09:30. А3 – В3

15:30. Закрытие турнира

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Источник: сайт ХК «Донбасс»

Источник: uhl.ua
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