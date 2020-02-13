«Донбасс 2008» отправляется в Пинск

С 14 по 16 февраля в Пинске состоятся матчи Международного турнира по хоккею с шайбой «Полесские надежды» среди команд спортсменов 2008 года рождения.
Школу ХК «Донбасс» будет представлять команда «Донбасс 2008» под руководством Максима Качмара.
Состав участников:
Группа А:
«Пинские Ястребы», Пинск
«Пардаугава», Рига
«Пираньи», Минск
«Динамо», Береза
Группа Б:
«Олимп-2011», Лунинец
«BHC 37», Рига
«Донбасс 2008», Донецк
ДЮСШ Ивацевичи
Расписание матчей
1 круг
14 февраля
Группа А
10:00. «Пинские Ястребы» – «Пардаугава»
13:00. «Пираньи» – «Динамо»
16:00. «Динамо» – «Пинские Ястребы»
20:30. «Пардаугава» – «Пираньи»
Группа В
11:30. «Олимп-2011» – «BHC 37»
14:30. «Донбасс 2008» – Ивацевичи
17:30. Ивацевичи – «BHC 37»
19:00. «Олимп-2011» – «Донбасс 2008»
15 февраля
Группа А
11:30. «Пинские Ястребы» – «Пираньи»
13:00. «Динамо» – «Пардаугава»
Группа В
08:30. Ивацевичи – «Олимп-2011»
10:00. «BHC 37» – «Донбасс 2008»
2 круг
15 февраля
Группа С (1-4 места)
19:00. А1 – В2
20:30. А2 – В1
Группа D (5-8 места)
14:30. А3 – В4
16:00. А4 – В3
16 февраля
Группа С
12:45. А2 – В2
14:15. А1 – В1
Группа D
08:00. А4 – В4
09:30. А3 – В3
15:30. Закрытие турнира
Источник: сайт ХК «Донбасс»
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