“Эдмонтон” – “Чикаго” (5:3): первая победа без Макдэвида

Кайлер Ямамото

Гол и три передачи Леона Драйзайтля, а также дубль Кайлера Ямамото обеспечили “Эдмонтону” (30-20-6) победу в первом матче без капитана Коннора Макдэвида, который выбыл на срок от двух до трёх недель. Вратарь Майк Смит отразил 38 бросков, помог “Эдмонтону” выйти на второе место Тихоокеанского дивизиона и на расстояние одного очка приблизиться к лидирующему “Ванкуверу”, который провёл на один матч больше.

“Чикаго” (25-23-8) впервые в сезоне остался без победы в четвёртом матче подряд. Голом и передачей у “Блэкхокс” отметился Брэндон Саад, а Патрик Кейн сделал две передачи. Вратарь Робин Ленер отразил 26 бросков.

“Драйзайтль был очень хорош, – сказал Кейн. – Похоже, он нашел взаимопонимание с Райаном Ньюджентом-Хопкинсом и этим пареньком Ямамото. Их звено провело отличный матч. Мы знали, что они создадут немало моментов, но нам бы хотелось позволить им меньше”.

В 15 матчах после вызова из АХЛ Ямамото набрал 14 (7+7) очков.