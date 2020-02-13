Краматорские школьники посетили фабрику «Конти» и побывали на хоккее

12 февраля 32 учащихся Краматорской общеобразовательной школы №24 посетили Константиновскую фабрику «Конти». Экскурсию для детей организовал благотворительный Фонд Бориса Колесникова.



Специалисты предприятия рассказали ребятам о новейших технологиях и процессе изготовления любимых лакомств – вафель, печенья, конфет; продемонстрировали производственные линии.

Школьники узнали, как изготавливаются и упаковываются «Бонжур», «Джек» и «СуперКонтик»; продегустировали десерты и получили от организаторов экскурсии сладкие наборы.

Фонд Бориса Колесникова также организовал для детей вечерний досуг – посещение хоккейного матча между «Донбассом» и «Белым Барсом» на дружковской арене «Альтаир». Ребята активно поддерживали хозяев льда. Закончился поединок победой ХК «Донбасс», яркими эмоциями и впечатлениями.

«Благотворители устроили для нас насыщенный событиями день. Мы увидели, как делаются сладости и впервые побывали на хоккее. Хотим сказать спасибо организаторам за увиденное и услышанное. Я мечтаю стать поваром-кондитером, поэтому было интересно увидеть процесс изготовления десертов, узнать интересные факты, услышать советы специалистов», – рассказывает пятиклассница Лиза.



Источник: сайт ХК «Донбасс»