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Хоккей

“Лос-Анджелес” – “Калгари” (5:3): “Кингз” прервали серию поражений

Николай ПисаревНет комментариев
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Остин Вагнер

Голы пяти разных игроков и 35 сэйвов Кэлвина Петерсена позволили “Лос-Анджелесу” (20-33-5) прервать самую длительную в сезоне серию из пяти поражений. Для Петерсена победа стала первой в сезоне за “Кингз”, которые выиграли в основное время впервые с 9 января. В последних 16 встречах “Лос-Анджелес” сыграл 3-12-1.

Два гола у “Калгари” (29-23-6) забил Элиас Линдхольм, продливший результативную серию до восьми матчей. “Флэймз”, выигравшие два предыдущих матча (оба в гостях), не смогли продлить победную серию. Вратарь Давид Риттих сделал 28 сэйвов.

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Счет в матче на 12-й минуте второго периода открыл Микаэль Бэклунд, но уже через 44 секунды форвард “Кингз” Тайлер Тоффоли сравнял счет, а еще через 39 секунд Остин Вагнер сделал счет 2:1 в пользу “Лос-Анджелеса”.

Также по шайбе у “Королей” забросили Кертис Макдермид, Джефф Картер и Шон Уокер (в пустые ворота).

В составе “Калгари” дебютировал российский защитник Александр Елесин. За 10 минут на льду он нанес два броска по воротам и применил два силовых приема. Дорогу в состав россиянину открыли травмы Марка Джордано и Трэвиса Хэмоника. В ближайшее время оба защитника не восстановятся, а значит шансы показать себя у него еще будут.

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Елесин стал 47-м российским игроком, вышедшим на лед в этом сезоне, и 40-м полевым. В эру потолка зарплат (с сезона 2005-06) столько еще не было. Предыдущий рекорд – 46 игроков (43 полевых и три вратаря) в сезоне 2005-06.

Источник: nhl.ru
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