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Хоккей

“Миннесота” – “Вегас” (4:0): шатаут Стэлока, три очка Фиалы

Николай ПисаревНет комментариев
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Алекс Гальченюк

26 сэйвов Алекса Стэлока, 3 (1+2) очка Кевина Фиалы и 2 (1+1) очка Зака Паризе помогли “Миннесоте” (27-23-6) одержать седьмую победу в последних 10 матчах. “Уайлд” реализовали три большинства из пяти и приблизились к зоне плей-офф на расстояние четырёх очков. При этом у “Миннесоты” есть три матча в запасе перед “Аризоной”.

“Вегас” потерпел второе поражение подряд и третье в четырёх матчах. Вратарь Марк-Андре Флери сделал 20 сэйвов за два перевода, после чего был заменён на Малкольма Суббана, справившегося с пятью бросками из пяти.

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В составе “Миннесоты” дебютировал нападающий Александр Гальченюк, обменянный накануне из “Питтсбурга”. Он провёл на льду 12:26 и нанёс один бросок по воротам. В состав “Вегаса” вернулся нападающий Уильям Карлссон, пропустивший восемь матчей из-за травмы верхней части тела.

Источник: nhl.ru
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