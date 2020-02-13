“Нью-Джерси” – “Флорида” (3:5): два защитника-форварда “Пэнтерз”

Марк Пэсик

Четвертое звено “Флориды”, в которое входили защитники Майк Матисон и Марк Пэсик, набрали восемь очков и позволили “Пэнтерз” (30-20-6) прервать серию из трех поражений. “Флорида” использовала восемь защитников, причем Матесон и Пэсик играли в качестве крайних форвардов в тройке с Ноэлом Аккари.

“Не уверен, могу ли назвать это четвертым звеном, – сказал тренер “Флориды” Джоэл Кенневилль. – Они играли лучше, чем четвертое звено. Они задавали тон, играли правильно и просто”.

Матесон и Пэсик забили по голу и сделали по две передачи, а Аккьяри набрал 2 (1+1) очка. В воротах “Пэнтерз” впервые с 24 ноября место с первых минут занял Сэм Монтембо, сделавший 25 сэйвов. “Флорида” на три очка отстает от зоны плей-офф.

“Нью-Джерси” (20-25-10) проиграл в основное время впервые за семь матчей. По голу у “Девилз” забили Джек Хьюз, Кевин Руни и Кайл Палмиери, а вратарь Луи Доминг отразил 28 бросков.