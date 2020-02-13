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Хоккей

Сергей Витер: «Впереди у нас серьезные матчи, идем дальше»

Николай ПисаревНет комментариев
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Главный тренер «Донбасса» Сергей Витер прокомментировал результат сегодняшней встречи с «Белым Барсом» (6:0).

«Тяжело входили в игру, сказался перерыв, когда не было игровой практики. Со второго периода начали реализовывать то, что создавали.


Дебют Волкова? Он сделал свою работу, сделал то, что мы от него хотели получить, что от него ждали. Хвалить не буду, идем дальше».

Стоит отметить, что следующий свой поединок подопечные Сергей Витера проведут на выезде, 15 февраля. Их соперником будут хоккеисты из Кременчуга. Начало встречи в 16:00.

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Источник: сайт ХК «Донбасс»

Источник: uhl.ua
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