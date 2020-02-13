Вебер выбыл на срок до полутора месяцев

Ши Вебер

Защитник “Монреаль Канадиенс” Ши Вебер пропустит от четырех до шести недель из-за травмы голеностопа на левой ноге. В среду хоккеиста обследовал врач-ортопед из Грин-Бэя в Висконсине.

Вебер травмировался 4 февраля в матче против “Нью-Джерси Девилз”, который завершился победой “Канадиенс” со счетом 5:4 по буллитам. В 55 играх нынешнего чемпионата хоккеист набрал 34 (13+21) очка и заработал коэффициент полезности плюс-8. В среднем за матч он проводит на льду больше 24 минут (24:18), занимая по этому показателю первое место в команде и 12-е в НХЛ.

Вебер сыграл 217 матчей за “Монреаль”, записав в них на свой счет 125 (50+75) очков. В этот клуб его обменяли 29 июня 2016 года из “Нэшвилл Предаторз” на защитника Пи-Кей Суббана.

13 марта 2018 года Веберу сделали операцию по восстановлению связок в левой ступне. В том сезоне из-за травмы он пропустил последние 48 матчей и первые 24 игры следующего чемпионата. 1 октября 2018 года он стал 30-м капитаном в истории “Канадиенс”.

“Мы уже сталкивались с чем-то подобным, – сказал нападающий Брендан Галлахер перед матчем против “Бостон Брюинз” во вторник. – Конечно, (Вебер) очень много значит для нас, но по большому счету ничего не изменилось: на лед по-прежнему выходят пять человек, которые должны сделать свою работу. Мы не можем полагаться на одного человека. Мы знаем самых опасных хоккеистов в составе той команды. Нам надо закрыть их. В этом случае наши шансы на победу увеличиваются”.