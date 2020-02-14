Предложение на льду, необычные истории знакомства и трогательные отношения на расстоянии: романтические истории игроков УХЛ ко Дню влюблённых

Спорт – это тоже романтика, а спортсмены могут быть чуткими и романтичными. Особенно, когда дело касается тех, кого они действительно любят.

Как известно, поддержка близких людей очень важна и это именно то, что заставляет добывать новые победы и стремиться к вершинам. А кто как не любимый человек, всегда поддержит, поможет и сможет быть рядом в трудную минуту.

Специально ко Дню всех влюблённых пресс-служба Украинской хоккейной лиги подготовила материал о вторых половинках хоккеистов и о романтических хоккейных историях из жизни игроков клубов УХЛ.

Лидер«Белого Барса»Сергей Бабинец,играя в Словакии, после победного домашнего матча прямо на льду сделал своей девушке предложение руки и сердца:

На момент, когда я решил сделать предложение, мы с моей будущей женой Аней встречались уже около двух лет. И уже тогда я понимал, что она моя моя будущая жена и что любовь, которая у нас есть сейчас – это то, что я давно искал. Поэтому я не видел другого варианта, как сделать предложение и жениться на этой прекрасной девушке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @ann.babinets 26 Июн 2018 в 1:02 PDT

На тот момент я играл в Словакии в команде«Хумене», и у нас перед Новым Годом был домашним матч против очень сильной команды«Скалица», которая тогда шла на втором месте в регулярном чемпионате. К слову, у«Скалицы» мы в том сезоне еще ни разу не выигрывали, но я понимал, что нам это по силам. Перед самой игрой я сказал и тренеру, и команде, что если мы выиграем, то я сделаю предложение своей девушке Ане. Конечно, все меня тогда поддержали и это была большая мотивация.

Аня приехала ко мне в гости в Словакию из Киева, поэтому я достаточно много времени планировал это все у себя в голове. Я предупредил своих словацких друзей, которые сидели вместе с Аней на трибунах, когда они пришли поболеть за команду. Когда мы вышли на матч, вся команда была очень мотивирована и заряжена, и буквально сразу же, в первом периоде, я забил гол в большинстве. Это все потому, что мне, как никому, была нужна эта победа, я очень сильно старался. Этот матч мы очень хорошо сыграли, да и вообще, он наверное был лучшим для нашей команды – дома, при полных трибунах обыграли«Скалицу».

После окончания матча диктор по арене попросил всех не расходиться, потому что будет мероприятие. У словацких команд есть маленькая традиция – после победных матчей все игроки становятся в круг и вместе с болельщиками кричат командную речовку. Это, кстати, очень крутой перформанс. Стоит отметить, что до матча я сказал Ане, чтобы после игры она вышла на лед, чтобы мы сделали несколько фотографий вместе.

Так вот, мы всей командой стали в круг, но вместо того, чтобы кричать речовку, мой друг и партнер по команде Глеб Былина за руку вывел Аню на лед. В это время администратор команды уже вынес мне кольцо, которое я заранее подготовил. Аню вывели в центр, я стал на колено и спросил, будет ли она моей женой. Все болельщики на трибунах кричали и поддерживали. У Ани, мне кажется, не было даже секунды паузы и она моментально ответила «Да!». Наверное, она хотела, чтобы все поскорее закончилось и она ушла обратно (смеётся). Все нам аплодировали, поздравляли – и тренеры, и команда. и болельщики.

Вот так вот и началась наша общая и более тесная жизнь вместе. По окончанию сезона мы вернулись в Киев и сыграли свадьбу. А сейчас у нас счастливая семья и уже родилась дочка по имени Алиса. Каждый раз, после каждой игры, я еду домой, зная, что у меня есть две прекрасные девочки, которых я безумно люблю и это главная мотивация в моей жизни.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @ann.babinets 2 Янв 2020 в 7:23 PST

Форвард«Донбасса» Никита Буценко познакомился со своей будущей супругой более 10 лет назад, однако их жизнь до сих пор полна романтических историй:

Мы познакомились 13 апреля 2007 года. Тогда я со своей командой «Беркут» приехали на товарищеский турнир в Одессу. Причем ехать туда очень сильно не хотелось, ведь это было как раз уже после окончаниясезона и юниорского чемпионата мира, с которого я вернулся буквально за пару дней до отъезда. Но хочешь-не хочешь, но ехать надо. Так как турнир был товарищеский, еще и в конце сезона, то «режим» не очень сильно соблюдался. Поэтому после очередной игры мне и еще некоторым игрокам захотелось немного развеяться и мы вызвали такси, попросив отвезти до ближайшего клуба. Но нас таксист отвез почему-то на местную дискотеку (смеётся).

Там мы с моей будущей супругой и познакомились. Мы с ребятами сначала сидели за столиком, а потом захотелось потанцевать. И когда танцевали – я увидел её – мою будущую жену Виолетту. К слову, она была с подругой. Я не сразу решился подойти и взять телефон, а мой друг с команды, как раз наоборот. Не долго думая, он пошел к ним знакомиться, а меня это очень зацепило. Я тогда подумал, что сейчас уведут мою жену (улыбается). Поэтому я тоже подошёл к ним и буквально после пары минут разговора Виола сама предложила дать мне свой номер, взяла мой телефон и в нем написала.

Пробыв в клубе еще немного времени, мы договорились о встрече на следующий день. И напоследок, я стал обладателем не только номера телефона самой прекрасной девушки, но ещё и сладкого поцелуя! Так у нас все и закрутилось. А вообще у нас вся наша жизнь с женой – это одна длинная романтическая история!

Нападающий«Кременчука» Алексей Зайцев даже на расстоянии чувствует колосальную поддержку своей второй половинки:



Когда мне предложили контракт в«Кременчуке», все получилось как-то очень спонтанно. Дело в том, что на этот момент моя супруга была в положении, и мне пришлось оставить семью в родном городе, чтобы улететь в Украину.

Весь сезон мы с супругой постоянно поддерживали связь по видеозвонках, и в одну ночь я проснулся от сообщения, что она родила – все прошло хорошо и спокойно. В тот момент, я был самым счастливым человеком, ведь у меня появилась дочь.

Сейчас нашей дочке Милане уже годик, и вот недавно я прилетал на праздники в родной город, чтобы провести время с любимой семьёй и насладиться моментами вместе. Я оченьсильно люблю свою супругу и доченьку, а они всегда ждут меня дома и поддерживают психологически. Сейчас концовка регулярного чемпионата и впереди у нас плей-офф – так что в такойочень важный для меня момент, вся моя семья переживает за нашу команду и безумно меня поддерживает.

А вот девушка защитника«Белого Барса» Михаила-Максима Ядловского долгое время ходила на домашние матчи белоцерковцев, даже не подозревая, что скоро начнет встречаться с одним из игроков белоцерковского клуба:

Наша история началась с прошлого сезона – тогда мы с Олей подписались друг на друга в Insragram. Как оказалось, она из Белой Церкви и очень часто посещала наши домашние матчи. Лично мы не были тогда знакомы и все заканчивалось отметками в историях, либо сообщением с поздравлениями.

Однажды после игры с «Кременчуком» меня серьезно травмировали (травма плеча из-за которой я выпал на полтора месяца), а Оля очень переживала и писала. Именно тогда и начались наши первые переписки и конкретное знакомство. Как оказалось, на хоккей её привела мама (она большая фанатка хоккея).

Потом следующие пару месяцев мы просто общались, иногда могли даже сутками напролёт говорить, но на встречу я, если честно, морозился (все ещё не знаю причину, почему я так делал), но мне она это часто припоминает и даже сейчас (смеётся). К концу сезона мы с Олей все-таки встретились. Как сейчас помню – она уломала меня пойти вместе в кино. Ну и все, после этого она поймала меня в свою паутину.

Но была проблема в том, что я после окончания сезона уезжал в Москву к родителям и оставался там до начала предсезонки. Да и вообще, я не знал, останусь ли в «Белом Барсе» в следующем сезоне. Поэтому, все это время мы общались в социальных сетях – аж до начала предсезонных сборов.

В июле я приехал делать документы для поездки заграницу. Тогда мы с ней встретились и сказал, что скорее всего уеду. Она очень расстроилась, но, конечно, не подавала вид, однако, в разговоре я замечал, что она не хочет чтобы я уезжал.

Спустя некоторое время, я уже знал, что никуда не поеду и останусь в «Белом Барсе». Она была рада что я буду Украине, но и хотела, чтобы я полетел играть за границу. Так как я был в Киеве, а она начала работать в Киеве, мы начали с ней гулять фактически каждый день, а к началу сезона подняли вопрос об отношениях. Вот так мы и решили начать встречаться, а спустя два месяца мы начали жить вместе. Сейчас я очень счастлив быть с ней.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Михаил-Максим Ядловский (@yadlovsky_64) 4 Янв 2020 в 11:01 PST

Нападающий«Днепра» Александр Каракулько покорил свою будущую жену, проведя первое свидание на катке:

Апрельским вечером 2017 года я бродил по просторам соц сетей и волей судьбы наткнулся на страницу Даши! Я тогда сразу подумал«Хм,какая красивая и милая девушка!». А она уже позже призналась, что первым делом подумала о том, какая смешная у меня фамилия. А вот знала, ли она тогда, что эта фамилия станет общей? (улыбается).

Уже на следующий день мы пошли кататься на коньках, что не удивительно – я же хоккеист и на льду чувствую себя, как дома. А чем ещё удивить девушку,если не тем,что делаешь лучше других?

Те Чувства, которые вспыхнули в тот апрельский вечер оказались взаимны, а уже в июне я сделал предложение. Потом мы сыграли свадьбу и провели чудесный медовый месяц. А уже после у нас родилась доченька.В Херсон в этом году мы переехали все вместе, и нам тут нравится. А самое главное, что мои любимые и родные люди рядом!

Форвард харьковского МХК«Динамо» Даниил Кашевко и его девушка Лолита долгое время были друзьями, однако хоккеист решил взять инициативу в свои руки и завоевал сердце девушки:

Даниил: Нашей истории 3 года. Всё начиналось с обычного знакомства ВКонтакте – её подруга мне написала и сказала, что есть девушка, которая хочет со мной познакомиться. Мы начали общаться, узнавать друг друга, и именно с этого момента началась история нашей любви.

Тогда я играл в составе«Днепра» и приехал на игру в Харьков. На тот момент прошло уже 2,5 года с нашего дня знакомства и ни для кого не было секретом, что мы оба испытывали друг к другу чувства. Через два дня после приезда, у меня появилось желание стать не просто лучшими друзьями, а чем-то большим.

Сейчас прошло уже чуть больше года с того момента, и с каждым днём я люблю её больше и больше. И сколько бы километров не было между нами, какие бы преграды не появлялись на пути-я знаю, что этот человек всегда будет рядом и поддержит. А теперь она стала моей невестой.

Лолита: С первого дня нашего знакомства, честно, я влюбилась. Между нами было и 600 километров, и 8 000 километров. Труднее всего было, когда он играл в Канаде, ибо из-за разных часовых поясов, общение ограничилось несколькими часами в день.

Но даже если у него проблемы – я все равно буду рядом. Люблю, просто люблю, больше сказать нечего.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daniil (@daniil_kashevko95) 17 Ноя 2019 в 10:54 PST

Не забудьте подписаться на наши страницы в социальных сетяхFacebook,Telegram,Instagram,Twitter,YoutubeиViber