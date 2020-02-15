Александр Победоносцев и Сергей Варламов провели первую в истории «Тренировку со звездой» в Полтаве

Украинская хоккейная лига и ТМ «Parimatch» продолжают добрую традицию проводить «Тренировки со звездой»,и на этот раз впервые местом проведения мастер-класса был выбран город Полтава. Отметим, что информационным партнером мастер-класса также стал сайт Champion.com.ua

Наставниками на первой в истории полтавской тренировке стали генеральный директор УХЛ, экс-игрок НХЛ, КХЛ и сборной Украины – Сергей Варламов и спортивных директор УХЛ, четырехкратный чемпион Украины, капитан национальной сборной – Александр Победоносцев.

Также компанию хоккеистам составили именитые полтавские спортсмены:

В Полтаве особенной тренировка стала еще и потому, что в ней, помимо журналистов, блогеров и болельщиков, приняли участие полтавские аматоры, которые получили возможность из первых уст узнать о секретах мастерства именитых украинских хоккеистов.

Один из участников мастер-класса, игрок местного любительского клуба«Кальвадос»поделился своими впечатлениями от тренировки:

— Атмосфера, конечно, очень классная. Нам в Полтаве действительно не хватает квалифицированных тренерских кадров.Тут сегодня, помимо аматоров, собралось очень много детей, а это значит, что хоккей в регионе интересно и очень нужен.

Так что хочу сказать спасибо за такую возможность потренироваться с мастерами своего дела.

Участники мастер-класса не только попробовали себя в настоящей хоккейной тренировке, но и детально узнали о тонкостях хоккейной жизни и окунулись в атмосферу самого динамичного зимнего спорта.

Спортивный директор УХЛ Александр Победоносцев уже не в первый раз становится тренером на подобных мероприятиях, однако каждое из них отличается друг от друга:

— Я не в первый раз уже пробую себя в роли тренера на таких мастер-классах, и хочу сказать, что в каждом городе находится что-то особенное.

Во-первых, я рад, что мы проводим такие мероприятия не только в городах клубов УХЛ, но в тех местах, где еще нет профессиональной команды. Это полезно для развития спортивной инфраструктуры в городе. Плюс сегодня к нам присоединилось много местных аматоров, и я думаю, что для них эта тренировка была более чем полезной.

Именитые украинские хоккеисты впервые провели подобный мастер-класс в Полтаве, что вызвало большой интерес и ажиотаж не только среди аматоров, но и среди хоккейных болельщиков.

Представитель ТМ «Parimatch» Вадим Мисюра рассказал о первой «Тренировке со звездой» в Полтаве:

—Сегодня TM Parimatch продолжает эстафету Всеукраинской акции «Тренировка со звездой». И очень важно, что мы расширяем географию и презентуем проект в новом городе — Полтаве.

Цель нашей акции — сделать хоккей доступнее для широкой аудитории. Сегодня полтавчане получили отличную возможность потренироваться со звездами украинского хоккея. И очень важно, что сегодня к акции присоединились наши информационные партнеры с сайта Champion.com.

После окончания тренировки представители ТМ «Parimatch» и Украинской хоккейной лиги ответили на вопросы журналистов, а также наградили лучших участников ценными призами и сувенирами.

Фото: Яна Мироненко