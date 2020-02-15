“Каролина” – “Нью-Джерси” (5:2): 35 сэйвов Мразека, гол Свечникова

Петр Мразек

Петр Мразек сделал 35 сэйвов, Мартин Некаш и Нино Нидеррайтер набрали по 2 (1+1) очка, Андрей Свечников забил 40-й гол в карьере и продлил результативную серию до шести матчей, и “Каролина” (33-21-3) одержала третью победу в последних четырех встречах, на расстояние двух очков приблизившись к “Коламбусу”, который занимает место второй “уайлд-кард” в плей-офф от Востока. “Харрикейнз” при этом провели на две встречи меньше.

“Мы сыграли лучше, но не отлично, – сказал тренер “Ураганов” Род Бриндамор. – Пожалуй, мы проявили себя в нужные моменты”.

Для Свечникова гол стал 23-м в сезоне. Всего в карьере в НХЛ россиянин забросил 40 шайб и стал девятым действующим игроком, сделавшим это до наступления 20-летия.

“Это великолепный гол, – сказал Бриндамор о шайбе Свечникова, заброшенной после красивой комбинации с участием Тейво Теравяйнена и Себастьяна Ахо. – Но надо быть осторожным и не прибегать к такому слишком часто. Надо играть проще, а после таких комбинаций хочется повторять их еще и еще. Но у этих ребят чуть больше свободы, потому что уровень их мастерства определенно высок”.

У “Нью-Джерси” (21-26-10) по шайбе забросили Мирко Мюллер и Джоуи Андерсон, а вратарь Луи Доминг сделал 26 сэйвов. “Девилз” играли второй день подряд. Накануне они со счетом 4:1 взяли верх над “Детройтом”.