Новое на сайте

еще
Суббота, 15 февраля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккей“Каролина” – “Нью-Джерси” (5:2): 35 сэйвов Мразека, гол Свечникова
Хоккей

“Каролина” – “Нью-Джерси” (5:2): 35 сэйвов Мразека, гол Свечникова

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Петр Мразек

Петр Мразек сделал 35 сэйвов, Мартин Некаш и Нино Нидеррайтер набрали по 2 (1+1) очка, Андрей Свечников забил 40-й гол в карьере и продлил результативную серию до шести матчей, и “Каролина” (33-21-3) одержала третью победу в последних четырех встречах, на расстояние двух очков приблизившись к “Коламбусу”, который занимает место второй “уайлд-кард” в плей-офф от Востока. “Харрикейнз” при этом провели на две встречи меньше.

Читайте также:  Дамба пропустит не меньше трех месяцев

“Мы сыграли лучше, но не отлично, – сказал тренер “Ураганов” Род Бриндамор. – Пожалуй, мы проявили себя в нужные моменты”.

Для Свечникова гол стал 23-м в сезоне. Всего в карьере в НХЛ россиянин забросил 40 шайб и стал девятым действующим игроком, сделавшим это до наступления 20-летия.

“Это великолепный гол, – сказал Бриндамор о шайбе Свечникова, заброшенной после красивой комбинации с участием Тейво Теравяйнена и Себастьяна Ахо. – Но надо быть осторожным и не прибегать к такому слишком часто. Надо играть проще, а после таких комбинаций хочется повторять их еще и еще. Но у этих ребят чуть больше свободы, потому что уровень их мастерства определенно высок”.

Читайте также:  Анисимов выбыл на одну-две недели из-за травмы

У “Нью-Джерси” (21-26-10) по шайбе забросили Мирко Мюллер и Джоуи Андерсон, а вратарь Луи Доминг сделал 26 сэйвов. “Девилз” играли второй день подряд. Накануне они со счетом 4:1 взяли верх над “Детройтом”.

Источник: nhl.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

тринадцать + 20 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
Приобретайте билеты на матчи МХК «Динамо» в феврале

“Оттава” – “Аризона” (3:2): “Сенаторз” прервали серию

Будро уволен с поста тренера “Миннесоты”

Руководство и игроки «Днепра», а также болельщики клуба посетили херсонскую школу-интернат

“Баффало” – “Коламбус” (4:3 ОТ): триумфальное возвращение Олофссона

Закрыть