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Хоккей

“Колорадо” – “Вашингтон” (2:3): Овечкин не забил, но “Кэпс” победили

Николай ПисаревНет комментариев
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Том Уилсон

Александр Овечкин в третий раз подряд не смог забросить ни одной шайбы и остался в двух шагах от отметки в 700 голов, но “Вашингтон” (37-17-5) смог одержать волевую победу. “Колорадо” забил два гола в первом периоде (Андре Бураковски и Микко Рантанен), но потом “Кэпиталз” забросили три шайбы подряд – отличились Никлас Бэкстрем, Том Уилсон и Ти-Джей Оши (за 2:04 до конца третьего периода).

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Вратарь Брэйден Холтби сделал 31 сэйв и помог “Вашингтону” на расстояние пяти очков оторваться от “Питтсбурга” в борьбе за лидерство в Столичном дивизионе.

Для “Колорадо” (33-17-6) поражение стало первым за шесть матчей. Вратарь Филипп Грубауэр сделал 35 сэйвов. “Эвеланш” занимают второе место в Центральном дивизионе и Западной конференции, на два очка отставая от “Сент-Луиса” при одной игре в запасе.

Источник: nhl.ru
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