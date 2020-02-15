Константин Буценко: «Есть игры, которые выигрывают, которые проигрывают, но ничего страшного сегодня не произошло»

Главный тренер «Белого Барса» Константин Буценко прокомментировал исход очного противостояния с «Ледяными Волками» (3:4).
«Игра получилась достаточно зрелищной. Мы, в принципе, ожидали такое.
Конечно, очень тяжело показывать какой-то зрелищный хоккей в связи с тем, что очень плохие условия на ледовой арене. Но я ни в коем случае не снимаю ответственности за результат.
Завтра, мы, проснемся и небо, все также будет голубым, а трава зеленая в феврале. Поэтому ни каких расстройств. Все понимают ответственность предстоящего плей-офф.
И все понимают, что остается немножко времени. Для нас тренеров, это задача найти варианты на плей-офф и не дать осечки».