Константин Буценко: «Есть игры, которые выигрывают, которые проигрывают, но ничего страшного сегодня не произошло»

Главный тренер «Белого Барса» Константин Буценко прокомментировал исход очного противостояния с «Ледяными Волками» (3:4).

«Игра получилась достаточно зрелищной. Мы, в принципе, ожидали такое.





Конечно, очень тяжело показывать какой-то зрелищный хоккей в связи с тем, что очень плохие условия на ледовой арене. Но я ни в коем случае не снимаю ответственности за результат.





Завтра, мы, проснемся и небо, все также будет голубым, а трава зеленая в феврале. Поэтому ни каких расстройств. Все понимают ответственность предстоящего плей-офф.





И все понимают, что остается немножко времени. Для нас тренеров, это задача найти варианты на плей-офф и не дать осечки».

Стоит отметить, что следующий свой поединок «Белый Барс» сыграет дома, 20 февраля. Соперником белоцерковчан будет харьковский МХК «Динамо». Начало встречи в 18:45.