“Миннесота” – “Рейнджерс” (3:4 ОТ): спасение “Нью-Йорка”

Артемий Панарин

“Рейнджерс” проигрывали 1:3 после двух периодов, но смогли сравнять счет в третьем благодаря голам Павла Бучневича и Мики Зибанежада, и вырвали победу в серии буллитов после удачных попыток Зибанежада и Артемия Панарина. Панарин также забил свой 29-й гол в первом периоде, а Зибанежад сравнял счет за 66 секунд до конца основного времени.

Вратарь “Рейнджерс” Александр Георгиев, сыгравший вместо получившего травму Игоря Шестеркина, сделал 23 сэйва и помог команде одержать третью победу подряд и шестую в восьми матчах. “Рейнджерс” (29-23-4) отстают от зоны плей-офф на девять очков при двух матчах в запасе перед “Филадельфией”.

“Миннесота” на расстояние трех очков приблизилась к зоне “уайлд-кард”. По голу у “Уайлд” забили Юнас Бродин и Джордан Гринуэй, а вратарь Алекс Стэлок сделал 28 сэйвов.