Сергей Витер: «Забрали у «Кременчука» три очка, мы за этим и приехали»

Главный тренер ХК «Донбасс»Сергей Витерпрокомментировал выездную победу в матче регулярного чемпионата УХЛ – Пари-Матч над «Кременчуком» (5:4).

«Хороший матч. Первый период – полный наш контроль. Потом я бы не сказал, что была какая-то расслабленность, непонятное удаление привело к взятию ворот. Потом сразу же вторая шайба. Появилась нервозность.





Почему-то сегодня здесь тяжеловато дышалось, причин я не знаю, поэтому мы стали немного медленнее от середины игры к ее концу. Забрали игру – три очка, мы за этим и приехали».

Источник: сайт ХК «Донбасс»