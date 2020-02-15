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Хоккей

Сергей Витер: «Забрали у «Кременчука» три очка, мы за этим и приехали»

Николай ПисаревНет комментариев
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Главный тренер ХК «Донбасс»Сергей Витерпрокомментировал выездную победу в матче регулярного чемпионата УХЛ – Пари-Матч над «Кременчуком» (5:4).

«Хороший матч. Первый период – полный наш контроль. Потом я бы не сказал, что была какая-то расслабленность, непонятное удаление привело к взятию ворот. Потом сразу же вторая шайба. Появилась нервозность.


Почему-то сегодня здесь тяжеловато дышалось, причин я не знаю, поэтому мы стали немного медленнее от середины игры к ее концу. Забрали игру – три очка, мы за этим и приехали».

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Источник: сайт ХК «Донбасс»

Источник: uhl.ua
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