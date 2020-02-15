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Хоккей

Три игрока «Ледяных Волков» пропустят домашний матч против «Белого Барса»

Николай ПисаревНет комментариев
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Спортивно-дисциплинарный комитет Украинской хоккейной лиги сообщает:

В соответствии с регламентом соревнованийи на основании протокола матча №102между командами «Днепр» и «Ледяные Волки», на игроков команды «Ледяные Волки» Владислава Воробьева, Сергея Микульчика, Андрея Хапкованаложены дисциплинарные наказания в виде дисквалификации на один календарный матч. Таким образом игроки «Ледяных Волков» пропустят домашний матч против «Белого Барса», который состоится 15 февраля в 15:00.

Также, спортивно-дисциплинарный комитет УХЛ сообщает, что на игрока «Днепра» Валентина Сирченко наложен дисциплинарный штраф в виде дисквалификации на два календарных матча. В следствии чего хоккеист пропустит выездной матч против МХК «Динамо» (16 февраля), а также домашнюю встречу против «Кременчука» (19 февраля)

Источник: uhl.ua
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