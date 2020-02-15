“Виннипег” – “Сан-Хосе” (2:3): мощная концовка “Шаркс”

Торнтон против Джетс

“Сан-Хосе” (25-28-4) вырвал победу, забив два гола за 79 секунд в конце третьего периода. Решающую шайбу забросил Тимо Мейер с передачи Кевина Лабанка на седьмой минуте периода. “Шаркс” одержали третью победу в четырех последних встречах во многом благодаря Аарону Деллу, который 18 из 30 сэйвов сделал в третьем периоде.

“Виннипег” (29-25-5) стал последней командой в лиге, проигравшей в основное время после того, как вёл в счете после 40 минут игры. В предыдущих 19 матчах ими были одержаны 19 побед.

“Нам нужен был большой матч от Делла, и сегодня он с отрывом был нашим лучшим игроком, – сказал тренер “Сан-Хосе” Боб Бьюгнер. – У соперника было множество шансов, особенно в первом периоде, в котором они хоть и нанесли только три броска в створ, но много промахивались, а Делл нас спасал”.

По голу у “Виннипега” забили Кайл Коннор и Блэйк Уилер, отличившиеся с разницей в полторы минуты во втором периоде. “Джетс” проиграли второй матч подряд после серии из трех побед и остались в одном очке от “Аризоны”, занимающей место второй “уайлд-кард” в плей-офф от Западной конференции.

Защитник “Сан-Хосе” Брент Бернс провел 1100-й матч в НХЛ, а также 528-й подряд за “Шаркс”. Это четвертая (и вторая среди защитников) по длительности серия среди действующих игроков после 854 матчей защитника “Флориды” Кита Йэндла.