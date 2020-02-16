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Хоккей

Александр Панченко: «Исполнительное мастерство у соперника было выше и любая наша грубая ошибка реализовывалась»

Николай ПисаревНет комментариев
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Главный тренер МХК «Динамо» Александр Панченко прокомментировал исход поединка против херсонского «Днепр» (0:8).

«Наверное, из трех периодов, первый был ничего. Единственное, что за две минуты пропустили три шайбы. Не хватает нам устойчивости, потеря концентрации. 3-4 смены и пропустить три шайбы – это многовато для этого чемпионата.

Второй период, я думаю, он был самый не впечатлительный. Ну, а третий – получше. Ребята немного поуверенней себя чувствовали и при счете (0:8) моментов голевых было очень много.

Хорошо сыграл вратарь соперников, ну и не хватило ребятам исполнительного мастерства. В принципе, молодые ребята, где-то не хватило хладнокровия, где-то точности.

Спасибо болельщикам. Я ребятам перед игрой сказал, что сегодня много зрителей . Поиграйте не ради себя, а ради болельщиков».

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Стоит отметить, что свой следующий поединок харьковчане проведут на выезде, в Белой Церкви, 20 февраля. Начало матча в 18:45.

Источник: uhl.ua
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