Александр Савицкий: «К сожалению, нас хватило на сорок минут хорошего хоккея»

Главный тренер ХК «Кременчук»Александр Савицкийо матче с «Донбассом» (4:5):

—Игра длится шестьдесят минут, а двадцать…





Так нельзя начинать, тем более в таком матче, где играют лидеры. Провалили первый период, отсюда и весь ход поединка.

—Что говорили игрокам на скамейке запасных при счете 0:4?

— «Поднимали и будили». Но, на самом деле хочу поблагодарить болельщиков, что даже при таком счете мы слышали скандирование с трибун «Кременчук! Кременчук!». Это сыграло свою роль, что команда завелась и показала в дальнейшем неплохой хоккей.

Следующий свой поединок кременчужане сыграют на выезде в Херсоне, 19 февраля. Их соперником будет «Днепр». Начало встречи в 19:00.

Источник: сайт ХК «Кременчук»