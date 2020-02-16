“Аризона” – “Вашингтон” (3:1): Овечкин снова без голов

Овечкин против Раанты

Александр Овечкин не смог забить в четвертом матче подряд. Статистика подтвердила, что игры против “Аризоны” у него не получаются. В предыдущих 19 матчах против “Койотиз” капитан “Кэпиталз” забил только девять раз, что по его меркам – ничтожно мало. В этом матче Александр очень старался. У него было немало моментов, а в начале второго периода при игре в большинстве он попал в штангу. Всего он бросил в сторону ворот 17 раз, в том числе восемь раз попав в створ, но вратарь Антти Раанта был хорош и отразил 36 бросков из 37. Следующий шанс покорить высоту-700 – в понедельник в гостевой игре с “Вегасом”.

Решающий гол в матче на шестой минуте третьего периода в большинстве забил Фил Кессел, сделавший счет 2:1. Также у “Койотиз” по шайбе забросили Кристиан Дворак и Лоусон Крауз. Единственный гол “Вашингтона” забил Карл Хагелин, а Брэйден Холтби сделал 27 сэйвов. “Кэпиталз” (37-16-5) потерпели третье поражение в четырех матчах, а также первое гостевое поражение за пять игр.

“Аризона” (29-24-8) одержала вторую победу в шести матчах и осталась на месте второй “уайлд-кард”.