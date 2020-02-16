Баумистеру был имлантирован дефибриллятор

Джей Баумистер

Защитнику “Сент-Луис Блюз” Джею Баумистеру в пятницу был имплантирован кардиовертер-дефибриллятор, который необходим для восстановления нормального сердечного ритма.

Во вторник в первом периоде выездного матча против “Анахайм Дакс” у Баумистера случился сердечный приступ. Медикам пришлось воспользоваться дефибриллятором, чтобы привести его в сознание. После этого защитника отправили в медицинский центр UC Irvine в Анахайме.

После разрешения отделения кардиологии UC Irvine Боумистер полетит в Сент-Луис, где за его состоянием будут наблюдать врачи госпиталя Barnes-Jewish и Университета Вашингтона.

О состоянии Баумистера будет сообщено в начале следующей недели.

Матч между “Блюз” и “Дакс” был отложен и перенесен на другой день.

Баумистер проводил свой 1241-й матч в НХЛ и восьмой сезон в “Блюз”. В прошлом году он впервые стал обладателем Кубка Стэнли. В 56 играх нынешнего чемпионата 36-летний хоккеист набрал девять (1+8) очков. В общей сложности на его счету 424 (88+336) баллов за результативность. В НХЛ он выступал за “Блюз”, “Флорида Пантерз” и “Калгари Флэймз”. “Флорида” выбрала его под третьим номером на драфте 2002 года.