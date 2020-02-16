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Хоккей

Болельщики «Белого Барса» пообщались с главным тренером команды после игры в Киеве

Николай ПисаревНет комментариев
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Послеигры в Киеве с «Ледяными Волками», в которой «Белый Барс» уступил со счетом 3:4, главный тренер Константин Буценко пообщался с болельщиками своей команды.

Беседа прошла в очень дружеской обстановке. Константин Буценко рассказал планы команды на предстоящий конец сезона. И уверил всех поклонников в том, что команда уверенно идет к своим поставленным целям. И пообещал, что тренеры и игроки сделают все возможное для того, чтобы достичь положительного результата в плей-офф чемпионата Украинской хоккейной лиги-Пари-Матч.

Болельщики поблагодарили команду за зрелищный хоккей, пожелали успехов в матчах и пообещали и в дальнейшем поддерживать команду еще больше!

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Источник: сайт ХК «Белый Барс»

Источник: uhl.ua
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