“Коламбус” – “Рейнджерс” (1:3): Панарина снова освистали

Александр Георгиев

“Рейнджерс” впервые в сезоне одержали четвертую победу подряд, вырвав два очка благодаря голу Криса Крайдера за 3:11 до конца третьего периода. Александр Георгиев сыграл во втором матче за два дня, заняв место травмированного Игоря Шестеркина, и сделал 36 сэйвов. В последних шести встречах “Нью-Йорк” сыграл 5-0-1 и на расстояние семи очков приблизился к зоне плей-офф.

Счет в матче на 22-й секунде открыл Павел Бучневич, набравший очки в третьей игре подряд и забивший шестой гол в последних 10 встречах. Артемия Панарина, во второй раз приехавшего в Коламбус после подписания контракта с “Рейнджерс”, снова освистывали при каждом касании шайбы. Артемий отметился передачей на гол Райана Строма в пустые ворота и набрал очки в пятой игре подряд.

В середине второго периода “Коламбус” провел четыре минуты в большинстве после двух штрафов Бучневича. “Блю Джекетс” за это время нанесли три броска в створ.

“Когда проводишь четыре минуты в меньшинстве, вратарь должен спасать, и он это делал”, – сказал о Георгиеве тренер “Рейнджерс” Дэвид Куинн.

“Коламбус” (30-18-11) потерпел четвертое подряд поражение (0-2-2) после отрезка 9-0-1.