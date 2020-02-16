Матчи регулярного чемпионата 15 февраря 2020 года (онлайн)

Стадионная серия – 2020

Трансляции матчей дня смотрите в соответствующих протоколах >>>

Расписание матчей 15 февраля (время московское):

“Бостон Брюинз” – “Детройт Ред Уингз” (21:00)

“Сент-Луис Блюз” – “Нэшвилл Предаторз” (23:00)

“Тампа-Бэй Лайтнинг” – “Филадельфия Флайерз” (00:00)

“Флорида Пэнтерз” – “Эдмонтон Ойлерз” (00:00)

“Миннесота Уайлд” – “Сан-Хосе Шаркс” (01:00)

“Монреаль Канадиенс” – “Даллас Старз” (04:00)

“Оттава Сенаторз” – “Торонто Мэйпл Лифс” (03:00)

“Колорадо Эвеланш” – “Лос-Анджелес Кингз” (04:00)

“Аризона Койотиз” – “Вашингтон Кэпиталз” (06:00)

“Калгари Флэймз” – “Чикаго Блэкхокс” (06:00)

“Вегас Голден Найтс” – “Нью-Йорк Айлендерс” (06:30)

“Аризона” – “Вашингтон” (06:00 мск): новый шанс для Овечкина

“Вашингтон” (37-17-5) в четверг одержал волевую победу над “Колорадо” (3:2) и не позволил случиться первой в сезоне серии из трех поражений. Александр Овечкин в том матче в третий раз подряд не смог забросить ни одной шайбы. Он остается в двух шагах от отметки в 700 голов за карьеру и теперь занимает третье место в споре лучших снайперов сезона, на одну шайбу отставая от Давида Пастрняка из “Бостона” и Остона Мэттьюза из “Торонто”.

В последних восьми встречах “Кэпиталз” сыграли 4-4-0 и продолжают лидировать в Столичном дивизионе, на три очка опережая “Питтсбург”, у которых при этом есть одна игра в запасе. В этом сезоне “Вашингтон” лучше всех играет на выезде: 21-6-1.

“Аризона” (28-24-8), проиграв в четверг “Оттаве” (2:3), усложнила себе жизнь в борьбе за плей-офф. В последних 11 встречах “Койотиз” сыграли 2-6-3, но остаются на месте второй “уайлд-кард” Западной конференции. “Аризона” вернулась домой после не слишком удачного четырехматчевого турне (1-2-1), но дальше будет еще сложнее. После субботнего поединка “Койотиз” ждут встречи с “Айлендерс”, “Далласом”, “Сент-Луисом” и “Тампой”.

“Миннесота” – “Сан-Хосе” (01:00): первый матч “Уайлд” без Будро

Брюс Будро в пятницу был уволен с поста тренера “Миннесоты”, исполняющим обязанности наставника был назначен Дин Эвасон. Сейчас “Уайлд” (27-23-7) на три очка отстают от “Аризоны” в борьбе за место второй “уайлд-кард” в плей-офф от Западной конференции. В последних 11 матчах “Миннесота” сыграла 7-3-1, но в четверг уступила “Рейнджерс” в серии буллитов (3:4), хотя вела в третьем периоде 3:1.

“Дело не в отдельно взятой победе или поражении, – сказал генеральный менеджер Билл Герин. – Это целый ряд вещей. Я просто чувствовал, что время (для отставки) выбрано правильно. Мне показалось, что подошло время сделать это сейчас. Результаты в последних 10 матчах были хорошими, но есть вещи, которые должны быть лучше. Как я уже сказал, дело не в одной игре, но в матче с “Рейнджерс” мы, конечно, должны были побеждать”.

За три с половиной сезона при Будро “Миннесота” сыграла 158-110-35 и дважды выходила в плей-офф, но ни разу не проходила дальше первого раунда. Всего 65-летний специалист провел 984 матча в НХЛ в роли тренера “Вашингтона”, “Анахайма” и “Уайлд” (567-302-115). Увольнение Будро – восьмая отставка в НХЛ в этом сезоне. Эвасон был помощником в “Миннесоте” с начала сезона 2018-19. До этого в течение пяти лет он тренировал команду “Милуоки” в Американской хоккейной лиге. Также он был помощником тренера в “Кэпиталз” в период 2005-12 годов, в том числе в сезонах 2007-12 он работал при Будро.

“Сан-Хосе” (25-28-4) в пятницу обыграл “Виннипег” (3:2) и одержал третью победу в четырех последних встречах. “Шаркс” занимают шестое место в Тихоокеанском дивизионе и отстают от зоны плей-офф на 10 очков.

“Колорадо” – “Лос-Анджелес” (04:00): матч под открытым небом

“Эвеланш” и “Кингз” в субботу сыграют в матче “Стадионной серии НХЛ 2020 Navy Federal Credit Union” на Falcon Stadium, который расположен на территории Академии ВВС США в Колорадо-Спрингс (штат Колорадо). “Эвеланш” (33-17-6) в четверг уступили “Вашингтону” (2:3) и потерпели первое поражение за шесть матчей. До этого “Колорадо” выиграл пять раз подряд и восемь раз в девяти встречах. “Колорадо” занимает второе место в Центральном дивизионе и Западной конференции, на два очка отставая от “Сент-Луиса” при одной игре в запасе.

“Мы знаем, что наши результаты вызывают энтузиазм у болельщиков в Денвере. Но, как видно, и в других городах штата, включая Колорадо-Спрингс, люди тоже болеют хоккеем, глядя на нашу игру – сказал капитан “Эвеланш” Габриэль Ландеског после тренировки в пятницу. – Для нас это лишний повод проявить себя в игре против “Кингз”. Очень надеюсь, что мы не упустим этот шанс продолжить движение вверх по турнирной таблице. Мы хотим показать всем, на что по-настоящему способны”.

“Лос-Анджелес” (20-33-5) в среду обыграл “Калгари” (5:3) и прервал самую длительную в сезоне серию из пяти поражений. “Кингз” выиграли в основное время впервые с 9 января и одержали лишь третью победу в последних 16 встречах (3-12-1). С 45 очками команда замыкает таблицу Западной конференции и отстает от зоны плей-офф на 19 очков.

“Мы очень хотим показать свои лучшие качества, – сказал форвард “Кингз” Алекс Аяфалло после тренировки в пятницу. – Этот сезон получается разочаровывающим. Но мы в команде находимся на позитивной волне, усердно каждый день работаем на тренировках. Пока не потеряны все шансы, мы будем вести борьбу за плей-офф. Мы знаем, что можем быть хорошей командой. И этот матч с “Колорадо” – лишний повод доказать, чего мы стоим. Для нас это еще один вызов. Мы понимаем, что можем одержать большую важную победу. Поэтому выйдем на этот матч с хорошим настроем”.

“Тампа-Бэй” – “Филадельфия” (00:00): победная серия “Лайтнинг”

“Тампа” (38-15-5) в четверг обыграла “Эдмонтон” (3:1) и одержала девятую победу подряд. “Лайтнинг” набрали очки в 11 встречах кряду (10-0-1) и до одного балла сократили отставание от “Бостона” в борьбе за первое место в Атлантическом дивизионе и Восточной конференции. Обе команды провели по 58 матчей.

В предыдущих 24 встречах “Тампа” сыграла 21-2-1, а в случае победы над “Филадельфией” может побить клубный рекорд. “Лайтнинг” уже одержали 10 домашних побед подряд и повторили предыдущее командное достижение, которое было установлено в промежуток с 11 декабря 2014 года по 31 января 2015-го.

Андрей Василевский в поединке с “Ойлерз” отразил 29 бросков и продлил личную серию без поражений в основное время до 20 матчей (18-0-2). С 31 победой он уверенно лидирует среди всех вратарей лиги.

“Игра вратаря имеет огромное значение, – отмечает форвард “Лайтнинг” Патрик Марун. – Василевский играет невероятно. Он делает ключевые сэйвы в самые главные моменты игры”.

В четверг “Тампа” играла без форвардов Никиты Кучерова, Стивена Стэмкоса и Энтони Сирелли, а также защитников Райана Макдоны и Яна Рутты. Все три форварда в пятницу принимали участие в тренировке и могут сыграть в субботу, а вот Тайлер Джонсон занятие пропускал. В пятницу “Лайтнинг” отправили Александра Волкова обратно в АХЛ.

“Флайерз” (32-19-7) в четверг переиграли “Пэнтерз” (6:2) во второй раз за четыре дня и имеют на счету пять побед в последних семи матчах. Картер Харт в том матче сделал 26 сэйвов и одержал первую гостевую победу за более чем три месяца. До этого Харт на выезде потерпел семь поражений подряд. В субботу он снова выйдет в старте, а вот участие в матче защитника Трэвиса Занхайма находится под вопросом.

“Филадельфия” в последних 10 встречах сыграла 7-2-1 и делит с “Коламбусом” место первой “уайлд-кард” Восточной конференции при одной встрече в запасе. В предыдущем очном матче “Флайерз” 11 января дома уступили “Тампе” со счетом 0:1.

“Флорида” – “Эдмонтон” (00:00): тяжелый период Бобровского

“Флорида” (30-21-6) в четверг уступила “Филадельфии” (2:6) и потерпела шестое поражение в восьми матчах (2-5-1) после перерыва на “Матч звезд”, в который команда входила с победной серией из шести игр. “Пэнтерз” на два очка отстают от “Торонто” в борьбе за третье место в Атлантическом дивизионе при одной игре в запасе.

“Мы только что поговорили в раздевалке, – сказал капитан “Флориды” Александр Барков сразу после поражения от “Флайерз”. – Нам нужно играть усерднее и, конечно, начинать это делать с первого периода. Надо посмотреть на себя в зеркало и начать играть лучше. Мы больше не можем позволить себе проигрывать. Не можем себе позволить играть таким образом”.

Барков в четверг забил 152-й гол в карьере и сравнялся с Павлом Буре по числу голов в клубной истории. Больше за “Пэнтерз” забивали только Скотт Мелланби (157) и Олли Йокинен (188). Сергей Бобровский в матче с “Флайерз” пропустил три гола в первом периоде и был заменен на Сэма Монтембо. Для российского вратаря то поражение стало пятым подряд (0-4-1). В последних четырех матчах, два из которых он не доиграл до конца, Бобровский пропустил 15 голов. 89,6% отраженных бросков и 3,32 в среднем пропущенных гола – худшие показатели россиянина в карьере.

Матч против “Филадельфии” “Флорида” доигрывала без форварда Ноэла Аккари, который с 19 голами является четвертым снайпером команды. Ожидается, что он сыграет в субботу и попробует помочь команде во второй раз в сезоне обыграть “Ойлерз”. 27 октября “Пэнтерз” были сильнее со счетом 6:2.

“Эдмонтон” (30-21-6) в четверг проиграл “Тампе” (1:3) и потерпел первое поражение в двух матчах без Коннора Макдэвида. Нападающий “Ойлерз” Леон Драйзайтль в той встрече сделал передачу и первым в НХЛ набрал 90-е очко в сезоне. В споре лучших бомбардиров он уже на девять баллов опережает Макдэвида и Нэйтана Маккиннона из “Колорадо”.

Нападающий “Эдмонтона” Зак Кассиан в пятницу был дисквалифицирован на семь матчей с удержанием зарплаты за удар коньком в грудь защитника “Тампы” Эрика Чернака, о чем объявил департамент НХЛ по вопросам безопасности игроков. Ранее Кассиан в нынешнем сезоне уже был дисквалифицирован на две встречи за атаку Мэттью Ткачука из “Калгари”, что засчиталось ему как отягчающее обстоятельство.

“Бостон” – “Детройт” (21:00): реванш для “Брюинз”

“Бостон” (35-11-12) в среду обыграл “Монреаль” (4:1) и одержал седьмую победу в восьми матчах. В борьбе за первое место Атлантического дивизиона “Брюинз” на одно очко опережают “Тампу”. “Бостон” на своем льду выиграл шесть раз подряд и лучше всех в лиге играет дома (20-2-9).

Примечательно, что единственное поражение во время удачного восьмиматчевого отрезка “Брюинз” потерпели в прошлое воскресенье именно от “Детройта” (1:3). “Ред Уингз” (14-41-4) в этом сезоне одержали всего 14 побед, и две из них – в матчах против “Бостона”. В субботу “Детройт” попробует обыграть “Брюинз” в шестой раз подряд.

“Похоже, что у них есть какая-то дополнительная мотивация в матчах с нами, – сказал защитник “Бостона” Тори Круг. – По какой-то причине игры против них складываются для нас очень сложно”.

Давид Пастрняк во встрече с “Монреалем” забил три гола и с 41 шайбой делит первое место в споре снайперов НХЛ с Остоном Мэттьюзом из “Торонто”. Следом идет Овечкин (40). Для чешского форварда хет-трик в игре с “Канадиенс” стал четвертым в чемпионате, он впервые за шесть сезонов в НХЛ перешагнул отметку в 40 шайб.

“Конечно, я этому рад, – сказал Пастрняк. – Ранее в карьере мне этого не удавалось, так что я счастлив. Но я уже много раз говорил, что ничего не добился бы без партнеров. Я их благодарю и надеюсь на продолжение банкета”.

Туукка Раск в субботу займет место в воротах “Бостона”. В этом сезоне он еще ни разу не проиграл дома в основное время (13-0-6). Ярослав Халак восстановился после травмы верхней части тела и сыграет в воскресенье против “Рейнджерс”.

“Детройт” после предыдущей победы над “Брюинз” проиграл дважды подряд. Всего “Ред Уингз” потерпели 13 поражений в последних 15 матчах (2-11-1).

“Сент-Луис” – “Нэшвилл” (23:00): неудачный отрезок “Блюз”

“Сент-Луис” (32-15-10) в четверг уступил “Вегасу” (5:6 ОТ) и проиграл в третий раз подряд. В последних 10 встречах “Блюз” сыграли 2-5-3, но по-прежнему лидируют в Западной конференции и Центральном дивизионе, на два очка опережая “Колорадо”, у которого есть один матч в запасе.

“Нэшвилл” (27-22-7) в четверг обыграл “Айлендерс” (5:0) и одержал первую победу за три матча. “Предаторз” выиграли пять раз в последних семи встречах и приблизились к зоне плей-офф на расстояние трех очков. При этом они имеют четыре игры в запасе перед “Аризоной”, которая занимает место второй “уайлд-кард” на Западе.

В нынешнем сезоне команды встречались дважды в ноябре. Оба раза тогда победил “Нэшвилл”. В следующий раз команды встретятся уже в воскресенье на домашней арене “Предаторз”.

“Оттава” – “Торонто” (03:00): “Лифс” в поисках стабильности

“Торонто” (30-20-8) в четверг уступил “Далласу” (2:3) и потерпел четвертое поражение в шести матчах (2-3-1). Одну из шайб в составе “Лифс” в том матче забросил Остон Мэттьюз, который с 41 голом делит первое место спора снайперов с Давидом Пастрняком. У Овечкина – 40. “Торонто” занимает третье место в Атлантическом дивизионе, на два очка опережая “Флориду”, у которой есть игра в запасе.

Вратарь “Лифс” Фредерик Андерсен, пропустивший четыре матча, в четверг вернулся на лед и сделал 16 сэйвов, но не помог своей команде. В субботу место в воротах “Торонто” займет его новый сменщик Джек Кэмпбелл. В матче с “Оттавой” команде не сможет помочь нападающий Андреас Юнссон, который выбыл минимум на восемь недель из-за травмы колена.

“Сенаторз” (19-27-11) в четверг успешно начали шестиматчевую домашнюю серию, обыграв “Аризону” (3:2) и прервав серию из шести поражений (0-4-2). В той встрече “Оттава”, которая отстает от восьмерки сильнейших на Востоке на 20 очков, из-за травмы лодыжки на неопределенный срок потеряла защитника Марка Боровицки.

“Для нас сейчас проходят матчи бесплатного плей-офф, – сказал тренер “Сенаторз” Ди-Джей Смит после победы над “Койотиз”. – Соперники сейчас сражаются за плей-офф и отдаются в каждом матче. И наша молодая команда должна быть к этому готова”.

“Калгари” – “Чикаго” (06:00): удачный отрезок “Флэймз”

“Калгари” в четверг обыграл “Анахайм” (6:0) и завершил гостевое турне с тремя победами в четырех матчах. Во всех трех победных встречах “Флэймз” (30-23-6) забросили по шесть шайб. Элиас Линдхольм в субботу попробует продлить результативную серию до 10 встреч. “Калгари” делит с “Вегасом” третье место в Тихоокеанском дивизионе, на два очка опережая “Койотиз”. У идущего вторым “Эдмонтона” столько же баллов, но две игры в запасе.

“Чикаго” (25-24-8) в среду проиграл “Ванкуверу” (0:3), потерпел пятое подряд поражение (0-3-2) и остался в шести очках от зоны плей-офф. С 58 баллами “Блэкхокс” идут последними в Центральном дивизионе. В третьем периоде встречи с “Кэнакс” нападающий “Чикаго” Зак Смит не играл из-за повреждения левой руки. Как ожидается, он пропустит 7-10 дней.

“Вегас” – “Айлендерс” (06:30): в ожидании битвы

“Айлендерс” (33-17-6) в четверг уступили “Нэшвиллу” (0:5), потерпели первое поражение за три матча и остались на третьей позиции Столичного дивизиона. “Нью-Йорк” на одно очко опережает идущих следом “Филадельфию” и “Коламбус”, имея при этом несколько игр в запасе. После субботнего матча “Айлендерс” в рамках турне также сыграют против “Аризоны” и “Колорадо”. В предыдущем очном матче “Нью-Йорк” 5 декабря обыграл “Вегас” в овертайме со счетом 3:2.

“У нас была хорошая игра с “Вегасом”, когда они приезжали на Лонг-Айленд, – вспоминает нападающий “Айлендерс” Мэтью Барзал. – Поэтому я надеюсь, что нас ждет еще один хороший матч. Это должна быть битва”.

“Вегас” (29-22-8) в субботу проведет второй поединок в рамках пятиматчевой домашней серии. В предыдущем матче “Голден Найтс” одержали волевую победу над “Сент-Луисом” (6:5 ОТ) и избежали третьего подряд поражения. В нынешнем сезоне “Вегас”, который делит третье место в Тихоокеанском дивизионе с “Калгари”, на своем льду сыграл 15-10-4.

“Монреаль” – “Даллас” (03:00): победная серия “Старз”

“Даллас” (33-19-5) в четверг обыграл “Торонто” (3:2) и одержал третью победу подряд. Тайлер Сегин забросил в том матче одну из шайб и прервал самую длительную в карьере безголевую серию из 17 встреч. “Старз” одержали пять побед в семи последних матчах (5-1-1) и занимают третье место в Центральном дивизионе. Отставание от идущего вторым “Колорадо” составляет одно очко, а от лидирующего “Сент-Луиса” команду отделяют три балла.

“Монреаль” (27-26-7) в пятницу уступил “Питтсбургу” (1:4) и проиграл в третий раз подряд после девяти побед в 12 матчах. “Канадиенс” на семь очков отстают от “Торонто” в борьбе за третье место Атлантического дивизиона.