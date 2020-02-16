Матчи регулярного чемпионата 16 февраря 2020 года (онлайн)

Евгений Малкин и Джек Гюнцель

Трансляции матчей дня смотрите в соответствующих протоколах >>>

Расписание матчей 16 февраля (время московское):

“Питтсбург Пингвинз” – “Детройт Ред Уингз” (20:30)

“Нью-Йорк Рейнджерс” – “Бостон Брюинз” (23:30)

“Каролина Харрикейнз” – “Эдмонтон Ойлерз” (00:00)

“Ванкувер Кэнакс” – “Анахайм Дакс” (01:00)

“Нью-Джерси Девилз” – “Коламбус Блю Джекетс” (02:00)

“Нэшвилл Предаторз” – “Сент-Луис Блюз” (02:00)

“Оттава Сенаторз” – “Даллас Старз” (02:00)

“Баффало Сэйбрз” – “Торонто Мэйпл Лифс” (03:00)

“Виннипег Джетс” – “Чикаго Блэкхокс” (04:30)

“Нэшвилл” – “Сент-Луис” (02:00 мск): неудачный отрезок “Блюз”

Команды сыграют во второй раз за два дня. В субботу “Сент-Луис” (32-16-10) проиграл “Нэшвиллу” со счетом 3:4 и потерпел четвертое поражение подряд (0-2-2). “Блюз” проиграли девять раз в последних 11 встречах (2-6-3), но продолжают лидировать в Центральном дивизионе, опережая идущий следом “Даллас” на одно очко. Третьим с отставанием в два балла идет “Колорадо”, у которого есть игра в запасе.

“Нам просто нужно продолжать работать, – сказал тренер “Сент-Луиса” Крэйг Беруби. – В субботу мы были конкурентоспособны и усердно работали. Мы сделали много хороших вещей. Нам просто нужно продолжать. Такие отрезки случаются с каждой командой. Нужно пройти через это и оставаться психологически устойчивыми”.

“Нэшвилл” (28-22-7) одержал шесть побед в девяти матчах и на три очка отстает от зоны плей-офф. При этом у “Предаторз” относительно идущей впереди “Аризоны” есть четыре игры в запасе. В воскресенье “Хищники” начнут отрезок, в ходе которого семь из восьми матчей проведут дома. На своей арене в этом сезоне они сыграли 12-11-4.

“Сегодня была действительно большая победа для нас, – сказал форвард “Нэшвилла” Кайл Террис после субботней победы над “Блюз”. – Мы боремся за более высокое место в турнирной таблице и пытаемся наверстать упущенное, так что начать спаренные игры с победы было действительно важно. Еще одна важная игра будет завтра”.

“Оттава” – “Даллас” (02:00): “Старз” рвутся в лидеры

“Даллас” (34-19-5) в субботу одержал волевую победу над “Монреалем” (4:3 ОТ), отыгравшись со счета 0:3. Тайлер Сегин в том матче оформил дубль, забросив красивую победную шайбу в дополнительное время и забив во второй игре подряд после 17-матчевой голевой засухи. “Старз” одержали четыре победы подряд, что позволило им подняться на второе место Центрального дивизиона, оставив позади “Колорадо”, у которого есть игра в запасе. Отставание “Далласа” от “Сент-Луиса” составляет одно очко при равном количестве матчей. В воскресенье “Старз” завершают трехматчевое турне.

“Сенаторз” (19-28-11) в субботу уступили “Торонто” (2:4) и потерпели седьмое поражение в восьми матчах (1-5-2). После перерыва на Рождество “Оттава” одержала всего три победы в 20 встречах (3-10-7).

“Питтсбург” – “Детройт” (20:30): погоня “Пингвинз”

“Питтсбург” (35-15-6) в пятницу обыграл “Монреаль” (4:1), одержал 10-ю победу в 14 матчах и на расстояние трех очков приблизился к “Вашингтону” в борьбе за первое место Столичного дивизиона. При этом у “Пингвинз” есть две игры в запасе. Во время удачного отрезка “Питтсбург” в том числе обыграл и “Детройт” (17 января в овертайме со счетом 2:1). В первом очном матче в сезоне 7 декабря также сильнее были “Пингвинз” (5:3).

Евгений Малкин в поединке с “Канадиенс” остался без очков впервые за шесть игр. После 43 матчей нынешнего чемпионата россиянин является лучшим бомбардиром “Питтсбурга” с 58 (18+40) баллами. В среднем за встречу он набирает 1,35 очка. Это лучший для него показатель с чемпионата 2011-12 годов, когда он зарабатывал в среднем 1,45 балла за матч, став самым результативным и самым ценным игроком того сезона и получив призы Арта Росса и Харта.

“Когда Малкин нащупывает свою игру, когда он в ударе, как в последнее время, он возвращается в оборону, действует против лидеров соперника, – сказал защитник “Пингвинз” Крис Летанг. – При таком раскладе он становится одним из лучших в лиге”.

“Ред Уингз” (14-42-4) в субботу проиграли “Бостону” (1:4) и уступили в третий раз подряд. В воскресенье команда попытается набрать хоть какие-то очки в рамках завершающегося четырехматчевого турне. В последних 15 встречах на счету “Детройта” всего две победы.

“Рейнджерс” – “Бостон” (23:30): победная серия “Рейнджерс”

“Рейнджерс” (30-23-4) в пятницу обыграли “Коламбус” (3:1) и впервые в сезоне одержали четвертую победу подряд, что в последний раз случалось с командой в промежуток с 30 октября по 6 ноября 2018 года. Серию из пяти побед “Нью-Йорк” в последний раз выдал еще в сезоне 2017-18 (с 31 октября по 11 ноября 2017 года).

В предыдущих шести встречах “Рейнджерс” сыграли 5-0-1 и на расстояние семи очков приблизились к зоне плей-офф. В последних двух матчах ворота команды защищал Александр Георгиев, заменявший травмированного Игоря Шестеркина. На утро воскресенья имя вратаря, который начнет матч в старте, еще не названо.

Павел Бучневич набрал очки в трех играх подряд и забил шесть голов в последних 10 встречах. Артемий Панарин в воскресенье может продлить результативную серию до шести поединков. В первых 57 матчах “Рейнджерс” Панарин набрал 77 очков. В последний раз столько баллов за такой промежуток у “Нью-Йорка” в сезоне 2005-06 набрал Яромир Ягр (86 очков).

“Бостон” (36-11-12) в субботу обыграл “Детройт” (4:1) и одержал восьмую победу в последних девяти матчах. Вратарь Туукка Раск в том матче сделал 25 сэйвов и продлил домашнюю серию без поражений до 20 встреч (14-0-6). В воскресенье он уступит место в воротах Ярославу Халаку.

Давид Пастрняк в субботу забил свой 42-й гол в сезоне и делит первое место в споре снайперов с Остоном Мэттьюзом из “Торонто”. “Брюинз” по-прежнему опережают “Тампу” на одно очко в борьбе за Президентский кубок при одинаковом количестве проведенных матчей. В последних 16 встречах “Бостон” сыграл 12-3-1, девять раз по ходу этого промежутка забивая минимум четыре гола.

“Брюинз” выиграли три последних очных матча с “Рейнджерс”. В том числе и два по ходу нынешнего чемпионата (7:4 и 3:2 ОТ).

“Каролина” – “Эдмонтон” (00:00): результативная серия Ахо

“Эдмонтон” (31-21-6) в субботу обыграл “Флориду” (4:1) и одержал 11-ю победу в 17 матчах (11-4-2). Леон Драйзатль набрал очередные 2 (1+1) балла и с 92 (33+59) очками продолжает лидировать в списке лучших бомбардиров НХЛ. “Ойлерз” с 68 очками занимают второе место в Тихоокеанском дивизионе и на один балл отстают от лидирующего “Ванкувера”.

В воскресенье “Эдмонтон”, сыгравший в феврале 4-3-0, завершит трехматчевое турне и начнет отрезок, во время которого проведет семь игр за 12 дней. В единственном очном поединке в этом сезоне “Ойлерз” уступили “Харрикейнз” со счетом 3:6.

“Каролина” (33-21-3) в пятницу обыграла “Нью-Джерси” (5:2) и одержала третью победу в последних четырех встречах, на расстояние двух очков приблизившись к “Коламбусу” и “Филадельфии”, которые занимают оба места “уайлд-кард” в плей-офф от Востока. “Харрикейнз” при этом относительно конкурентов провели на две встречи меньше.

“Это шаг в правильном направлении, – сказал после победы над “Нью-Джерси” форвард “Каролины” Нино Нидеррайтер. – Нам осталось провести 25 матчей, и мы должны сделать все возможное, чтобы попасть в плей-офф. Я думаю, что самая важная вещь сейчас для нас – это играть в простой хоккей, что мы и делали”.

Андрей Свечников в поединке с “Девилз” забил 23-й гол в сезоне и 40-й – в карьере, продлив результативную серию до шести матчей. Россиянин стал девятым действующим игроком, забросившим 40 шайб до наступления 20-летия. Себастьян Ахо в воскресенье попробует набрать очки в девятом матч подряд.

“Ванкувер” – “Анахайм” (01:00): “Кэнакс” догоняют

“Ванкувер” (32-31-5) в среду обыграл “Чикаго” (3:0), одержал вторую победу подряд после серии из четырех поражений и остался на первом месте Тихоокеанского дивизиона. “Кэнакс” на одно очко опережают идущих следом “Эдмонтон” и “Вегас”. Вратарь Якоб Маркстрем в поединке с “Блэкхокс” отразил все 49 бросков, повторил личный рекорд и оформил второй шатаут в сезоне.

“Мы должны напрячься. Мы не можем давать Маркстрему столько работы в каждом матче, – заявил форвард “Ванкувера” Бо Хорват. – Он – кирпичная стена, и мы рады видеть его в нашей команде, но должны помогать ему”.

“Дакс” (23-27-7) в четверг проиграли “Калгари” (0:6) и впервые за шесть матчей потерпели поражение в основное время. В единственном очном поединке в этом сезоне “Анахайм”, занимающий предпоследнее место в Западной конференции, 1 ноября обыграл “Ванкувер” в овертайме со счетом 2:1.

“Нью-Джерси” – “Коламбус” (02:00): спад “Блю Джекетс”

“Коламбус” (30-18-11) в пятницу проиграл “Рейнджерс” (1:3) и потерпел четвертое подряд поражение (0-2-2) после отрезка 9-0-1. Во время неудачной серии “Блю Джекетс” уступили соперникам с общим счетом 6:11. В 10 последних матчах “Коламбус” смог забить всего 20 голов, а в 19 встречах с 1 января команда лишь пять раз забрасывала более трех шайб за игру.

“Нью-Джерси” (21-26-10) в пятницу проиграл “Каролине” (2:5) и потерпел второе поражение за три матча. С 52 очками “Девилз” занимают 14-е место в Восточной конференции и на 19 баллов отстают от зоны плей-офф. В первых двух очных матчах сезона “Нью-Джерси” на выезде ничего не смог противопоставить “Коламбусу”, уступив с общим счетом 1:10 (1:5 и 0:5).

“Баффало” – “Торонто” (03:00): “Лифс” отрываются от “Флориды”

“Торонто” (31-20-8) в субботу обыграл “Оттаву” (4:2) и одержал третью победу в семи матчах. Остон Мэттьюз в той встрече забросил 42-ю шайбу в сезоне и делит первое место в споре снайперов с Давидом Пастрняком из “Бостона”. На счету Александра Овечкина, не забившего в четырех играх подряд, по-прежнему 40 голов. С 70 очками “Лифс” занимают третье место в Атлантическом дивизионе и опережают идущую следом “Флориду” уже на четыре балла. При этом у “Пэнтерз” есть игра в запасе.

“Сэйбрз” (26-24-8) в четверг в овертайме обыграли “Коламбус” (4:3) и одержали третью победу в четырех матчах. Дублем в той встрече отметился Виктор Олофссон, который вернулся в состав после 15 пропущенных матчей. “Баффало” занимает шестое место в Атлантическом дивизионе и отстает от зоны плей-офф на 10 очков.

В нынешнем сезоне команды встречались трижды. В первом поединке сильнее был “Баффало” (6:4), но следующие два матча выиграл “Торонто” (2:1 ОТ и 5:3).

“Виннипег” – “Чикаго” (04:30): очная борьба за плей-офф

“Виннипег” (29-25-5) в пятницу уступил “Сан-Хосе” (2:3) и стал последней командой в лиге, проигравшей в основное время после того, как вел в счете после 40 минут игры. В предыдущих 19 матчах “Джетс” были одержаны 19 побед. “Виннипег” проиграл два раза подряд после серии из трех побед и находится в трех очках от “Аризоны” и “Калгари”, которые занимают оба места “уайлд-кард” в плей-офф от Западной конференции.

В субботу стало известно, что центрфорвард “Виннипега” Брайан Литтл не сможет помочь команде до конца чемпионата из-за повреждения барабанной перепонки. По словам врачей, прогресс есть, но для восстановления нужно еще время. Также в субботу “Джетс” отправили обратно в АХЛ россиянина Андрея Чибисова.

“Чикаго” (26-24-8) в субботу крупно обыграл “Калгари” (8:4) и одержал первую победу за шесть матчей. В той игре всего пять игроков “Блэкхокс” – два форварда и три защитника – остались без очков. “Чикаго” занимает 12-е место в Западной конференции и отстает от зоны плей-офф на шесть очков. Неделю назад “Блэкхокс” уступили “Джетс” со счетом 2:5.