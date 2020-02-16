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Результаты субботних поединков в белорусской экстралиге (видео)

Николай ПисаревНет комментариев
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Результаты поединков. Группа 1


Гомель– Шахтер–4:3 ОТ (1:1, 0:0, 2:2, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 04:34 Кокшаров (Скоренов, Курбатов), ГБ, 1:1 – 06:59 Карабань (Боголейша), 2:1 – 40:18 Тополь (Серегин, Кокшаров), 3:1 – 43:54 Иванов (Тополь, Серегин), 3:2 – 46:57 Бойко (Крикуненко), 3:3 – 59:10 Крикуненко (Феклистов), 4:3 – 61:57 Кокшаров (Рачинский)
Броски:32 (10+7+13+2) – 29 (7+13+9+0)
Штраф:6-10



Неман – Металлург – 5:1 (0:0, 2:0, 3:1)

Шайбы: 1:0 – 30:24 Е. Степанов (Бердников, Хильтунен), 2:0 – 39:57 Хильтунен (Бердников), 3:0 – 49:40 Савинов (С. Малявко, Е. Степанов), ГБ, 4:0 – 53:13 Кислый (Ремезов, Ажгирей), 4:1 – 56:07 Астанков (Копылец, Киречко), 5:1 – 59:40 Бердников (Городецкий), ГПВ, ГМ
Штраф: 10 – 8
Броски: 25 (7+8+10) – 14 (3+6+5)

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Динамо-Молодечно – Юность – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Шайбы: 0:1 – 52:55 Парфеевец (Лопачук, Бокун)
Штраф: 10 – 6
Броски: 18 (6+6+6) – 22 (7+9+6)

Результаты субботних поединков в белорусской экстралиге (видео)

Источник: hockey.by

Источник: uhl.ua
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