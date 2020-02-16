“Тампа-Бэй” – “Филадельфия” (5:3): сериал продолжается

Андрей Василевский

Андрей Василевский сделал 30 сэйвов и продлил серию без поражений в основное время до 21 матча (19-0-2). Также “Тампа” одержала 10-ю победу подряд, повторив клубный рекорд, и в 11-й раз подряд выиграла дома, что стало ее новым рекордом.

“Победная серия намного лучше серии поражений, верно? – сказал Василевский. – Каждый день мы приходим сюда и просто много работаем. Мы знаем, что случилось в прошлом году. Сейчас мы пытаемся избежать чувства излишнего комфорта и играть по матчу за раз”.

В состав “Лайтнинг” (39-15-5) после одного пропущенного матча вернулся Никита Кучеров, который забил гол и сделал передачу. Его результативная серия продлилась до 13 встреч. Брэйден Пойнт забросил одну шайбу и продлил свою результативную серию до 10 игр. Вернувшийся в состав после трех пропущенных матчей Стивен Стэмкос сделал две передачи.

У “Флайерз” (32-20-7) по голу и передаче на свой счет записали Клод Жиру и Иван Проворов. А вратарь Картер Харт сделал 19 сэйвов с 23 бросков.

“Мы могли сегодня одержать победу, – заявил защитник “Филадельфии” Мэтт Нисканен. – У нас было достаточно шансов, но Василевский был предельно хорош”.