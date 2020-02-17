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“Бостон” – “Детройт” (4:1): 42-й гол Пастрняка

Николай ПисаревНет комментариев
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Патрис Бержерон

Давид Пастрняк забил свой 42-й гол и помог “Бостону” одержать восьмую победу в последних девяти матчах. “Брюинз” (36-11-12) пропустили первыми, но затем отличились четыре раза подряд. Также у хозяев по шайбе забросили Патрис Бержерон (в меньшинстве), Чарли Койл и Чарли Макэвой. Все три этих гола были забиты за четыре с половиной минуты во втором периоде. Вратарь Туукка Раск сделал 25 сэйвов и продлил домашнюю серию без поражений до 20 матчей (14-0-6). “Бостон” проиграл предыдущие пять встреч “Детройту”.

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“Ред Уингз” (14-42-4) уступили в третий раз подряд. В последних 15 встречах на их счету две победы. Единственный гол “Детройта” забил Даррен Хелм в меньшинстве, а Джонатан Бернье сделал 37 сэйвов.

Источник: nhl.ru
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