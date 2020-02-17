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Хоккей

Давид Григорян: «Вся борьба за первое место в регулярке впереди»

Николай ПисаревНет комментариев
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Защитник ХК «Кременчук» Давид Григорян, забросивший две шайбы в матче с «Донбассом» (4:5), поделился впечатление об игре:

— Тяжелый матч получился, где мы выложились на полную. Не фартануло нам где-то, сами себе привозили голы, будем работать над этим.

— Почему у «Кременчука» все четыре шайбы в игре забросили защитники (Александров, Пузатов, Григорян – 2)?

— Нападающие тоже делали свою работу, прикрывали вратаря, вовремя пасовали на защитников. То есть команда работала, просто мы сонно начали первый период и провалили его. Тренерский штаб объяснил в перерыве наши ошибки, мы завелись и побежали. Хоть и пропустили первыми во втором периоде, но все потом сорок минут нагнетали давление на ворота «Донбасса», но немного не получилось их догнать.

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Следующий свой поединок кременчужане сыграют на выезде в Херсоне, 19 февраля. Их соперником будет «Днепр». Начало встречи в 19:00.

Источник: сайт ХК «Кременчук»

Источник: uhl.ua
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