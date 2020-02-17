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Хоккей

Георгий Пузатов: «Игра была равной и боевой, чувствуется, что уже скоро плей-офф»

Николай ПисаревНет комментариев
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Защитник ХК «Кременчук» Георгий Пузатов в игре с «Донбассом» (4:5) забросил свою дебютную шайбу за кременчужан и поделился своим впечатлением о матче:

— Проспали первый период, но в перерыве после беседы в раздевалке вышли настроенными – начали играть в другой хоккей и отыгрываться.

— Почему все-таки не получилось в матче догнать «Донбасс»?

— Не фартануло где-то, ведь голевых моментов, чтобы сравнять счёт, у нас было предостаточно. Хоккейный Бог в этот вечер был не на нашей стороне.

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Следующий свой поединок кременчужане сыграют на выезде в Херсоне, 19 февраля. Их соперником будет «Днепр». Начало встречи в 19:00.

Источник: сайт ХК «Кременчук»

Источник: uhl.ua
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