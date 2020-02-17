ХК «Донбасс» объявляет старт хоккейного брейн-ринга «Зашнуруй мозги»

Начиная с сезона-2013/14 основой фан-сектора ХК «Донбасс» стали учащиеся различных учебных заведений Донецкой области. Ребята активно поддерживают основную команду в домашних и выездных играх, принимают активное участие в проектах, реализуемых ХК «Донбасс» и в жизни клуба в целом.

Именно для ребят увлеченных хоккеем, «Донбасс» запускаетновый проект– серию хоккейных брейн-рингов«Зашнуруй мозги». Основная цель -определение лучших хоккейных экспертов среди юных поклонников донецкого клуба.

Название проектавыбрано не случайно – на хоккейном сленге«зашнуровать мозги»означает обыграть соперника, используя серию обманных движений и финтов, которые помогают запутать игрока противоположной команды, для чего хоккеисту необходимо обладать отличной техникой и дриблингом. Примерно такие качества придется проявить и юным знатокам хоккея для того, чтобы обойти всех соперников и одержать итоговую победу в проекте.

Соревнование пройдет среди команд состоящих из 3-х участников. В первом этапе будет определена команда-победительница в каждом учебном заведении, которые примут участие в проекте. Затем победители первого этапа примут участие в региональных соревнованиях, по итогам которых будет сформирована турнирная таблица, и только три лучшие команды по результатам второго раунда выйдут в финал. В очном противостоянии трех лучших команд второго раунда определитсяпобедитель проекта.

Победители и участники финалаполучатиндивидуальные подарки от ХК «Донбасс», а такжеучебные заведения, учащиеся которых пройдут в финал, также получатценные подаркиот донецкого клуба.

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ





1. Подача заявок (17 – 23 февраля)

Учащиеся учебных заведений, которые планируют принять участие в проекте должны опубликовать в социальных сетях (Facebook или Instagram) фото/видео обращение, подтверждающее намерение участвовать в конкурсе. Публикация должна быть в открытом доступе и содержать#hcdmozgi2020

2. Отборочный этап

В каждом учебном заведении – участнике проекта в хоккейной брейн-ринге определится лучшая команда, которая проходит в следующий раунд.

3. Региональный этап

Команды-победительницы первого этапа примут участие в хоккейном брейн-ринге на базе одного из учебных заведений в своей группе. Группы формируются по территориальному признаку. В ходе брейн-ринга все команды зарабатывают баллы, на основании которых будет сформирована общая турнирная таблица регионального этапа. Три лучшие команды проходят в финал.

4. Финал

Финальное соревнование пройдет в городе Дружковка. Три лучшие команды регионального этапа в очном противостоянии определят победителя проекта.

По материалам сайта«Донбасс»