Матчи регулярного чемпионата 17 февраря 2020 года (онлайн)

Андрей Василевский

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Расписание матчей 17 февраля (время московское):

“Аризона Койотиз” – “Нью-Йорк Айлендерс” (00:00)

“Калгари Флэймз” – “Анахайм Дакс” (00:00)

“Сан-Хосе Шаркс” – “Флорида Пэнтерз” (00:00)

“Вегас Голден Найтс” – “Вашингтон Кэпиталз” (02:00)

“Колорадо Эвеланш” – “Тампа-Бэй Лайтнинг” (05:00)

“Вегас” – “Вашингтон” (02:00 мск): новая попытка Овечкина

Александру Овечкину надо нанести еще два точных броска, чтобы стать восьмым хоккеистом в истории НХЛ, забросившим не менее 700 шайб в НХЛ. Сейчас после 1141 матча в регулярных чемпионатах за 15 сезонов в НХЛ на счету капитана 698 точных бросков. Он находится на пороге вступления в “Клуб 700 голов”, членами которого на данный момент являются Уэйн Гретцки (894), Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731), Фил Эспозито (717) и Майк Гартнер (708).

Овечкин застрял на отметке в 698 голов после того, как в семи играх забросил 14 шайб, возглавив на время снайперскую гонку (40 голов). Сейчас россиянин не может забить в течение уже четырех матчей, что в последний раз случалось с 34-летним хоккеистом в марте (с 19 по 24) прошлого года. Кроме того, Овечкин не может набрать очки в четырех поединках подряд впервые с декабря 2017 года (19-27).

“Иногда залетает все, а иногда попадаешь в штанги или промахиваешься мимо пустых ворот, – сказал Овечкин. – Моменты были, надо ими пользоваться. Мне было бы обидно, не будь у меня шансов. В целом все в порядке. Голы придут”.

В последнем матче против “Аризоны” (1:3) капитан “Вашингтона” бросил в сторону ворот 17 раз, в том числе восемь раз попав в створ и еще один раз в штангу. Если Овечкин не сумеет забросить две шайбы в понедельник, такой шанс у него появится в четверг. В этот день “Кэпиталз” дома встретятся с “Монреалем”.

“Он бросает по 16-17 раз за матч. Обычно это приводит к тому, что он забивает хотя бы один гол, – сказал в воскресенье тренер “Кэпиталз” Тодд Рирден про Овечкина. – Нам и завтра будет нужно, чтобы он бросал так же активно. И это очень важно для него. Думаю, что следующий гол он забьет в игре, где у него будут моменты”.

В понедельник Овечкин вместе с “Вашингтоном” возвращаются в памятный для команды город, где “Кэпиталз” два года назад впервые в истории завоевали Кубок Стэнли. После победы в пятом матче той финальной серии со счетом 4:3 “Вашингтон” во второй раз будет играть в Лас-Вегасе (в прошлом сезоне они уступили – 3:5).

“Приятные воспоминания, – сказал Овечкин. – Тут мы завоевали Кубок. Конечно, мы помним это … Замечательный город, хорошие воспоминания”.

“Кэпиталз” (37-16-5) в игре с “Аризоной” потерпели третье поражение в четырех матчах, а также первое гостевое поражение за пять игр. В последних восьми встречах “Вашингтон” сыграл 3-5-0, но продолжает лидировать в Столичном дивизионе. Однако следом идет “Питтсбург”, у которого на одно очко меньше и есть игра в запасе. “Кэпиталз” по-прежнему в этом сезоне лучше всех играют на выезде (21-7-1).

“Вегас” (30-22-8) в субботу обыграл “Айлендерс” (1:0) и одержал пятую победу в восьми матчах. “Голден Найтс” на два очка отстают от лидера Тихоокеанского дивизиона “Эдмонтона”. Марк-Андре Флери во встрече с “Нью-Йорком” сделал 19 сэйвов и оформил 60-й шатаут в НХЛ. По этому показателю он вышел на единоличное 18-е место в истории, обойдя Евгения Набокова (59). Единственный действующий вратарь с большим количеством шатаутов – Хенрик Лундквист из “Рейнджерс” (64).

“Колорадо” – “Тампа-Бэй” (05:00): феноменальная серия “Лайтнинг”

“Тампа” (39-15-5) в субботу обыграла “Филадельфию” (5:3) и одержала 11-ю домашнюю победу подряд, побив клубный рекорд. В целом же победная серия “Лайтнинг” составляет 10 встреч. Если “Лайтнинг” удастся выиграть и в понедельник, то они одержат 11-ю победу кряду и побьют еще одно командное достижение. Ранее “Тампа” также выигрывала 10 раз подряд в этом сезоне (с 23 декабря по 11 января) и в прошлом (с 9 по 27 февраля 2019-го).

С 23 декабря “Лайтнинг” практически подряд выдали две 10-матчевые победные серии. До них подобным в истории НХЛ отмечался только “Бостон” в сезонах 1929-30 и 1970-71. Всего за этот промежуток “Тампа” выиграла 22 раза, только дважды уступила в основное время и еще один раз в дополнительное (22-2-1), набрав в 25 матчах 45 очков из 50 возможных. С 83 баллами “Лайтнинг” занимают второе место в общей таблице НХЛ, на три очка отставая от “Брюинз” и имея при этом одну игру в запасе.

“Уходить в такой отрыв – это очень круто, – сказал форвард “Тампы” Энтони Сирелли. – В нашей раздевалке царит веселое настроение, но это все еще только часть регулярного чемпионата. Мы должны продолжать усердно работать, стараться становиться лучше и играть все 60 минут”.

Андрей Василевский с 17 декабря в 21 матче не потерпел ни одного поражения в основное время (19-0-2). В истории НХЛ это четвертая по продолжительности серия. Рекорд здесь принадлежит Питу Питерсу, в сезоне 1979-80 набиравшему очки за “Филадельфию” в 27 встречах подряд.

“Победная серия намного лучше серии поражений, верно? – сказал Василевский. – Каждый день мы приходим сюда и просто много работаем. Мы знаем, что случилось в прошлом году. Сейчас мы пытаемся избежать чувства излишнего комфорта и играть по матчу за раз”.

В субботу в состав “Лайтнинг” после одного пропущенного матча вернулся Никита Кучеров, который забил гол и сделал передачу. Его результативная серия продлилась до 13 встреч. Брэйден Пойнт в матче против “Флайерз” забросил одну шайбу и продлил свою результативную серию до 10 игр. Вернувшийся в состав после трех пропущенных матчей Стивен Стэмкос сделал две передачи и набрал 17 очков в последних 11 играх.

В воскресенье “Нью-Джерси” обменял нападающего Блейка Коулмана в “Тампу ” на молодого форварда Нолана Фута и право выбора в первом раунде драфта 2020 или 2021 годов. В 57 матчах этого сезона 28-летний Коулман набрал 31 (21+10) очко, заняв в “Девилз” первое место по заброшенным шайбам и четвертое среди бомбардиров. Ему осталось поразить ворота еще раз, чтобы повторить личный снайперский рекорд, установленный им в прошлом сезоне.

“Эвеланш” (33-17-6) в субботу в матче “Стадионной серии” проиграли “Лос-Анджелесу” (1:3), потерпели второе поражение подряд и упустили шанс возглавить таблицу Центрального дивизиона. С 72 очками “Колорадо” занимает третье место, на два балла отставая от “Сент-Луиса” и “Далласа”, которые провели на два матча больше.

В субботу “Эвеланш” потеряли основного вратаря Филиппа Грубауэра, который получил травму нижней части тела после того, как его сбил свой защитник Иэн Коул. В этом чемпионате Грубауэр уже пропустил в общей сложности семь игр из-за травм нижней части тела: пять с 7 по 16 ноября и две с 9 по 11 декабря.

Кроме того, травму нижней части тела в матче против “Кингз” также получил нападающий Мэтт Калверт. В воскресенье “Колорадо” не тренировался, поэтому обновленной информации о состоянии здоровья игроков не поступало, однако “Эвеланш” вызвали из АХЛ вратаря Хантера Миску.

В единственном очном матче в этом сезоне “Колорадо” 19 октября обыграл “Тампу” со счетом 6:2.

“Аризона” – “Айлендерс” (00:00): команды бьются за плей-офф

“Аризона” (29-24-8) в субботу обыграла “Вашингтон” (3:1), одержала вторую победу в шести матчах и осталась на месте второй “уайлд-кард” в плей-офф от Западной конференции. Команда имеет равенство по очкам с “Флэймз”, которые занимают место первой “уайлд-кард”, но “Калгари” провел на один матч меньше. Также “Койотиз” на один балл опережают “Нэшвилл” и “Виннипег”, которые тоже имеют матчи в запасе. В последних 16 встречах “Аризона” одержала только четыре победы (4-8-4).

“Айлендерс” (33-18-6) в субботу во второй игре в рамках четырехматчевого турне уступили “Вегасу” (0:1) и не смогли забить ни разу во второй встрече подряд. В четверг они со счетом 0:5 проиграли “Нэшвиллу”. “Нью-Йорк” с 72 очками занимает третье место в Столичном дивизионе, отставая от идущего впереди “Питтсбурга” на шесть баллов. Столько же очков в активе “Коламбуса”, но “Блю Джекетс” провели на три матча больше.

В воскресенье “Нью-Джерси” обменял защитника Энди Грина в “Айлендерс”, получив за него право выбора во втором раунде драфта 2021 года и молодого защитника Дэвида Кенневилля. В НХЛ Грин играл только за “Девилз”, где провел 14 сезонов, а в последние пять лет 37-летний защитник был капитаном команды. На его счету 923 матча (седьмое место в истории клуба) и 246 (49+197) очков.

“Сан-Хосе” – “Флорида” (00:00): проблемы “Пантерз”

“Флорида” (30-22-6) в субботу уступила “Эдмонтону” (1:4) и потерпела четвертое поражение в пяти матчах. После перерыва на “Матч звезд” “Пэнтерз” сыграли 2-6-1 и сейчас на четыре очка отстают от “Торонто” в борьбе за третье место Атлантического дивизиона, имея при этом две игры в запасе. В понедельник команда начнет пятиматчевое турне по Западу.

“Мы растеряли весь кураж, который был до перерыва, и теперь пытаемся догонять, – сказал тренер “Флориды” Джоэл Кенневилль после поражения от “Эдмонтона”. – Перед нами все еще находится хорошая возможность. Но проводить такой матч как сегодня перед пятиматчевым турне – это определенно не тот способ, которым мы хотели показать свое желание ввязаться в борьбу”.

В воротах “Флориды” против “Ойлерз” сыграл Сэм Монтембо, который сделал 25 сэйвов. Сергей Бобровский, пропустивший субботнюю игру из-за болезни, может вернуться в ворота “Пэнтерз” в понедельник. Россиянин потерпел пять поражений подряд (0-4-1).

“Сан-Хосе” (26-28-4) в субботу обыграл “Миннесоту” (2:0) и одержал четвертую победу в пяти матчах. Ворота команды в той встрече защищал Мартин Джонс, который сделал 39 сэйвов и одержал первую победу с 28 декабря. В субботу “Шаркс” проводили первый матч после травмы Эрика Карлссона, который выбыл до конца сезона, и дисквалифицированного на три игры Эвандера Кейна.

“Сан-Хосе” выиграл четыре гостевых матча подряд, а вот на своем льду потерпел три поражения кряду и не побеждал с 27 января. С 56 очками “Шаркс” занимают 13-е место в Западной конференции и отстают от зоны плей-офф на 10 очков. Одним из сюжетов противостояния в понедельник станет встреча тренера “Сан-Хосе” Боба Бьюгнера с бывшим клубом, который он возглавлял в сезонах 2017-18 и 2018-19.

“Калгари” – “Анахайм” (00:00): “Дакс” хотят взять реванш

Команды встречались в четверг в Анахайме. Тогда “Флэймз” победили со счетом 6:0. После этого “Калгари” в субботу уступил “Чикаго” (4:8), а “Дакс” в воскресенье обыграли “Ванкувер” (5:1) и в понедельник попробуют взять реванш у “Калгари”. В последних 13 встречах на своем льду “Флэймз” одержали всего три победы (3-8-2). “Анахайм” в свою очередь на выезде набрал очки в шести встречах подряд (4-0-2), а в последних девяти гостевых матчах проиграл в основное время только один раз (6-1-2).

“Анахайм” (24-27-7) с 55 очками занимает предпоследнее место в Западной конференции и отстает от зоны плей-офф на 11 баллов. “Калгари” занимает место первой “уайлд-кард”. У “Флэймз” одинаковое количество очков с “Аризоной” (по 66), но есть игра в запасе. “Форвард “Калгари” Элиас Линдхольм в понедельник может продлить голевую серию до четырех матчей, а результативную – до 11. Шведский нападающий забил пять голов в последних трех играх.