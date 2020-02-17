“Нью-Джерси” – “Коламбус” (4:3 Б): 52 сэйва Блэквуда

Маккензи Блэквуд

Маккензи Блэквуд сделал рекордные в карьере 52 сэйва и принес “Нью-Джерси” победу в семираундовой серии буллитов. Голом и передачей у “Девилз” (22-26-10) отметился Кайл Палмиери. Перед игрой “Нью-Джерси” обменял защитника Энди Грина в “Айлендерс”, а форварда Блэйка Коулмана в “Лайтнинг”.

“Коламбус” (30-18-2) потерпел пятое подряд поражение, хотя перебросал соперника со счетом 55-26. По голу у “Блю Джекетс” забили Кевин Стенлунд, Эндрю Пики и Зак Веренски, а вратарь Элвис Мерзликин сделал 23 сэйва.

Решающий буллит в седьмом раунде реализовал Еспер Братт. Также у “Девилз” свою попытку использовал Никита Гусев.

“Сегодня у нас был эмоциональный день, – сказал Блэквуд. – Мы потеряли две важные частички команды. Энди был лидером команды с тех пор, как я тут оказался. Я на него равнялся, и мне будет его не хватать. С Коулманом мы вместе играли в первый год в Олбани (в АХЛ)”.