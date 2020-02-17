Новое на сайте

еще
Понедельник, 17 февраля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккей“Нью-Джерси” – “Коламбус” (4:3 Б): 52 сэйва Блэквуда
Хоккей

“Нью-Джерси” – “Коламбус” (4:3 Б): 52 сэйва Блэквуда

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Маккензи Блэквуд

Маккензи Блэквуд сделал рекордные в карьере 52 сэйва и принес “Нью-Джерси” победу в семираундовой серии буллитов. Голом и передачей у “Девилз” (22-26-10) отметился Кайл Палмиери. Перед игрой “Нью-Джерси” обменял защитника Энди Грина в “Айлендерс”, а форварда Блэйка Коулмана в “Лайтнинг”.

“Коламбус” (30-18-2) потерпел пятое подряд поражение, хотя перебросал соперника со счетом 55-26. По голу у “Блю Джекетс” забили Кевин Стенлунд, Эндрю Пики и Зак Веренски, а вратарь Элвис Мерзликин сделал 23 сэйва.

Читайте также:  Болельщики «Белого Барса» пообщались с главным тренером команды после игры в Киеве

Решающий буллит в седьмом раунде реализовал Еспер Братт. Также у “Девилз” свою попытку использовал Никита Гусев.

“Сегодня у нас был эмоциональный день, – сказал Блэквуд. – Мы потеряли две важные частички команды. Энди был лидером команды с тех пор, как я тут оказался. Я на него равнялся, и мне будет его не хватать. С Коулманом мы вместе играли в первый год в Олбани (в АХЛ)”.

Источник: nhl.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

17 − четырнадцать =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
“Сент-Луис” – “Нэшвилл” (3:4): очередное поражение “Блюз”

Давид Григорян: «Вся борьба за первое место в регулярке впереди»

“Нью-Джерси” обменял Грина в “Айлендерс”

УМХЛ: «Донбасс 2005» – «Кременчук»

“Бостон” – “Детройт” (4:1): 42-й гол Пастрняка

Закрыть