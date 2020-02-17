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Хоккей

“Нью-Джерси” обменял Грина в “Айлендерс”

Николай ПисаревНет комментариев
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Защитник “Нью-Джерси” Энди Грин

В воскресенье “Нью-Джерси Девилз” обменяли Энди Грина в “Нью-Йорк Айлендерс”, получив за него право выбора во втором раунде драфта 2021 года и молодого защитника Дэвида Кенневилля.

В НХЛ Грин играл только за “Девилз”, где провел 14 сезонов, а в последние пять лет 37-летний защитник был капитаном команды. На его счету 923 матча (седьмое место в истории клуба) и 246 (49+197) очков за результативность в регулярных чемпионатах НХЛ, а также 9 (3+6) баллов в 50 поединках розыгрыша Кубка Стэнли.

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“Энди был столпом обороны “Девилз” в течение 14 лет и выдающимся лидером за те годы, что я провел в команде, – говорит исполняющий обязанности генерального менеджера Том Фитцджеральд. – Я постоянно был на связи с ним во время переговоров, потому что хотел убедиться, что его все устраивает. Мне очень тяжело далось это решение”.

Источник: nhl.ru
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