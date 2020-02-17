В 2021 году “Стадионная серия” состоится в Каролине

Игроки Каролины

В субботу НХЛ объявила, что матч “Стадионной серии НХЛ 2021 Navy Federal Union” будет принимать “Каролина Харрикейнз”. Он состоится на арене Carter-Finley Stadium в Роли (штат Северная Каролина).

Это будет 12-я игра в рамках проекта “Стадионная серия” и 32-й поединок регулярных чемпионатов НХЛ, который лига проведет под открытым небом. Вся остальная информация, в том числе точная дата встречи, соперник “Харрикейнз”, сопутствующие мероприятия, будет объявлена позднее.

НХЛ выступила с соответствующим объявлением в субботу во время матча “Стадионной серии НХЛ 2020 Navy Federal Union” между командами “Колорадо Эвеланш” и “Лос-Анджелес Кингз” на стадионе Академии ВВС США в Колорадо-Спрингс.