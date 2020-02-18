Холл хочет завершить сезон в “Аризоне”

Тэйлор Холл

В этом сезоне Тэйлора Холла один раз уже обменяли. И сейчас нападающий “Аризоны Койотиз” не заинтересован в смене команды до дедлайна обменов в НХЛ, назначенного на 24 февраля.

“Я хочу попасть в плей-офф с этими ребятами, – сказал Холл. – Не хочу никуда уходить”.

“Койотиз” (29-24-8) занимают место второй wild card в плей-офф от Западной конференции после субботней победы над “Вашингтон Кэпиталз” со счётом 3:1 в Gila River Arena. “Аризона” имеет равенство по очкам с “Калгари Флэймз”, который занимает место первый “уайлд-кард”, но “Калгари” провёл на один матч меньше. Также “Койотиз” на три очка опережают “Нэшвилл Предаторз” и “Виннипег Джетс”, которые тоже имеют матчи в запасе.

Даже учитывая субботний успех, в последних 16 матчах “Аризона” одержала только четыре победы (4-8-4). И в последнее время задавались вопросы, будет ли клуб, в случае нахождения вне зоны плей-офф к концу февраля, рассматривать возможность обмена Холла, который может стать неограниченно свободным агентом 1 июля.

На прошлой неделе новость TSN немного успокоила ситуацию. В сообщении говорилось, что владелец “Аризоны” Алекс Меруэло желает сохранить Холла до конца сезона и готов рискнуть потерять его на рынке свободных агентов. TSN сообщил, что Меруэло, генеральный менеджер “Койотиз” Джон Чайка и агент хоккеиста Даррен Феррис 9 февраля провели ужин в Монреале и подтвердили намерение отложить переговоры по контракту до окончания сезона.

Таково было намерение клуба с 16 декабря, когда Холл был приобретён из “Нью-Джерси Девилз”. В субботу 28-летний нападающий вновь повторил, что разговоры о его будущем будут вестись по окончании чемпионата. На данный момент он хочет остаться в “Аризоне” и помочь команде впервые с 2012 года выйти в плей-офф.

“Я хочу играть здесь до конца года”, – заявил Холл.

Холл сказал, что двухмесячная адаптация в “Койотиз” прошла для него гладко.

В 26 матчах после обмена он набрал 21 (8+13) очко и лидирует в команде за этот период. А в раздевалке и за пределами катка уроженец Калгари чувствует себя как дома.

“Все замечательно, если не считать недостатка побед, – сказал Холл. – Последние пару недель это единственное, чего не хватает. Но ребята здесь прекрасные, тренерский штаб – потрясающий, а Аризона – великолепное место для жизни. Было очень интересно переехать в новый город и акклиматизироваться в новом коллективе. Эти ребята очень классные. Они получают большое удовольствие, играя в хоккей, и я от этого тоже получаю удовольствие”.

Когда 29 июня 2016 года Холла обменяли из “Эдмонтон Ойлерз” в “Нью-Джерси”, он переезжал в межсезонье, что, по его словам, по ряду причин было проще. На этот раз он на следующий день после обмена присоединился к “Койотиз” в гостевом матче против “Сан-Хосе Шаркс” (3:2) и сделал передачу на победный гол защитника Оливера Экмана-Ларссона.

“Меня обменяли, а на следующий день я уже играл на другом конце страны, так что времени задумываться о чем-то особенно не было, – сказал Холл. – Ты просто едешь играть, а беспокойство о доме и прочем оставляешь на потом. Но в бытовом плане клуб приложил максимум усилий и сделал так, что мне не приходилось ни о чем заботиться”.

Холл отдал должное “Койотиз” за то, что жильё ему нашли в течение 7-10 дней после обмена, что также помогло адаптации.

“Это очень важная вещь, – сказал он. – За пределами катка, – обменяли тебя, вызвали или отправили в АХЛ, неважно, – ты хочешь чувствовать себя комфортно. Они с этой точки зрения проделали прекрасную работу. Они все сделали так, чтобы мне не приходилось ни о чем думать, кроме происходящего на льду”.

Несмотря на то, что Холл находится в “Аризоне” всего два месяца, он уже является одним из лидеров команды, а тренер Рик Токкет очень на него рассчитывает. Холл в среднем проводит на льду по 19:03, что с момента обмена является лучшим показателем среди нападающих команды.

“Он должен ввести партнёров за собой, делать правильные вещи на льду, в тренажерном зале и все прочее, – сказал Токкет. – Такого я тоже жду от лидеров”.

Холл, выбранный под первым номером драфта-2010, только один раз за девять сезонов в лиге принимал участие в плей-офф. Это произошло в 2018 году вместе с “Нью-Джерси”. Он внёс большой вклад в первое появление “Девилз” в плей-офф с 2012 года и выиграл “Харт Трофи” как самый ценный игрок сезона, установив личные рекорды по голам (39), передачам (54) и очкам (93).

Теперь Холл рассчитывает, что тот опыт ему поможет. В частности, что “Девилз” в последних 14 матчах регулярного чемпионата сыграли 10-3-1 и финишировали на месте второй wild card в плей-офф от Восточной конференции.

“За 14-15 матчей до конца у нас было самое сложное расписание в лиге, много гостевых игр, но мы показали себя достойно, – сказал Холл. – Мы выиграли матчи, которые должны были, и вырвали очки, когда не показывали свой лучший хоккей. И в результате добились права участия в плей-офф в предпоследний игровой день. Так что если ты веришь в себя и в то, что делаешь, в своих партнёров, может произойти что угодно. Играть ещё много. Наверное, это самое важное, о чем стоит помнить”.