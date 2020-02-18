Украинская телеведущая Каролина Ашион присоединилась к фан-клубу «Ледяных Волков»

Известная украинская телеведущая Каролина Ашион стала частью фанатской семьи столичных «Ледяных Волков». Об этом звезда рассказала в своём обращении к болельщикам.

Также Каролина пригласила всех желающих поддержать столичный клуб в матче против действующего чемпиона Украины «Донбасса», который состоится уже в эту среду, 19 февраля, в 17:30.

Стоит отметить, что на предыдущих домашних матчах киевских «Ледяных Волков» на арене «Шалетт» был аншлаг, так что успейте купить билеты заранее! А при вводе промокода «vovki» при покупке билета, каждого болельщика ожидает приятная скидка.

Все билеты доступны к покупке на сайте Esport.in.ua, а такжев кассах Киева.