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Хоккей

Украинская телеведущая Каролина Ашион присоединилась к фан-клубу «Ледяных Волков»

Николай ПисаревНет комментариев
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Известная украинская телеведущая Каролина Ашион стала частью фанатской семьи столичных «Ледяных Волков». Об этом звезда рассказала в своём обращении к болельщикам.

Также Каролина пригласила всех желающих поддержать столичный клуб в матче против действующего чемпиона Украины «Донбасса», который состоится уже в эту среду, 19 февраля, в 17:30.

Стоит отметить, что на предыдущих домашних матчах киевских «Ледяных Волков» на арене «Шалетт» был аншлаг, так что успейте купить билеты заранее! А при вводе промокода «vovki» при покупке билета, каждого болельщика ожидает приятная скидка.

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Все билеты доступны к покупке на сайте Esport.in.ua, а такжев кассах Киева.

Источник: uhl.ua
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