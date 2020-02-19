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Хоккей

“Флорида” обменяла Мальгина в “Торонто”

Николай ПисаревНет комментариев
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Денис Мальгин

Нападающий Денис Мальгин в среду был обменян из “Флориды Пантерз” в “Торонто Мэйпл Лифс” на Мэйсона Марчмента.

1 июля оба форварда могут стать неограниченно свободными агентами.

В 36 матчах этого сезона Мальгин набрал 12 (4+8) очков, а всего за четыре сезона в НХЛ (все в составе “Флориды”) он провёл 184 встречи, в которых записал на свой счёт 60 (28+32) очков.

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“Торонто” (31-22-8) занимает третье место в Атлантическом дивизионе, на два очка опережая “Флориду”, но в последних девяти матчах “Мэйпл Лифс” сыграли 3-5-1. В четверг они во второй раз за три дня сыграют с “Питтсбург Пингвинз”. Во вторник в гостях они уступили со счетом 2:5.

Марчмент – сын бывшего защитника НХЛ Брайана Марчмента. Он дебютировал в НХЛ 2 января и сделал одну передачу в четырёх матчах.

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“Пантерз” (3-22-6) отстают от “Нью-Йорк Айлендерс”, “Каролина Харрикейнз” и “Коламбус Блю Джекетс” на четыре очка в борьбе за вторую “уайлд-кард” в плей-офф Кубка Стэнли от Восточной конференции. В среду они сыграют с “Анахайм Дакс”.

Источник: nhl.ru
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