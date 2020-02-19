Итоги хоккейной недели ДЮСШ ХК «Донбасс»

За прошедшую неделю команды ДЮСШ ХК «Донбасс» провели шесть поединков в рамках регулярных чемпионатов Украинской молодежной хоккейной лиги в своих возрастных категориях. 13 и 14 февраля «Донбасс 2004» провел выездные встречи с ближайшим преследователем в турнирной таблице – «Белым Барсом». Дончанам удалось одержать две уверенные победы.
Отметим, что дончане расположились на второй строчке турнирной таблицы и от лидера – «Галицких Львов» –донецкую команду в настоящий момент отделяют 5 очков.
Напомним, что согласно регламенту соревнований четыре лучшие команды первого этапа попадают в плей-офф. В полуфинале между собой сыграют первая и четвертая команды по итогам первого раунда, а также вторая и третья. Полуфинальная серия продолжится до двух побед одной из команд. «Донбасс 2005» надомашнем льду «Альтаира» принимал аутсайдера чемпионата Украины U-15 «Кременчук 2005». Если в первом матче практически все вопросы об исходе поединка были сняты еще в первом периоде, то во второй игре тура подопечные Андрея Кузьминского заставили понервничать болельщиков своей команды.
В следующем туре «Донбасс 2005» отправится в Кривой Рог. 22 и 23 февраля команда Андрея Кузьминского сыграет с «Кривбассом». «Донбасс 2006» под руководством Валерия Сидорова провел два матча против сверстников из «Кременчука». Соседи по турнирной таблице (3 и 4 место соответственно) проявили неуступчивый характер и порадовали зрителей матчей большим количеством ярких моментов.