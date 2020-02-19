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Итоги хоккейной недели ДЮСШ ХК «Донбасс»

Николай ПисаревНет комментариев
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За прошедшую неделю команды ДЮСШ ХК «Донбасс» провели шесть поединков в рамках регулярных чемпионатов Украинской молодежной хоккейной лиги в своих возрастных категориях. 13 и 14 февраля «Донбасс 2004» провел выездные встречи с ближайшим преследователем в турнирной таблице – «Белым Барсом». Дончанам удалось одержать две уверенные победы.

13 февраля


«Белый Барс» – «Донбасс 2004» 2:10 (1:3, 1:5, 0:2)


14 февраля


«Белый Барс» – «Донбасс 2004» 2:7 (0:2, 2:3, 0:2)

В заключительном туре регулярного чемпионата подопечные Владимира Карабаждака на выезде сыграют с «Приднепровском». Матчи состоятся 22 и 23 февраля.

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Отметим, что дончане расположились на второй строчке турнирной таблицы и от лидера – «Галицких Львов» –донецкую команду в настоящий момент отделяют 5 очков.

Напомним, что согласно регламенту соревнований четыре лучшие команды первого этапа попадают в плей-офф. В полуфинале между собой сыграют первая и четвертая команды по итогам первого раунда, а также вторая и третья. Полуфинальная серия продолжится до двух побед одной из команд. «Донбасс 2005» надомашнем льду «Альтаира» принимал аутсайдера чемпионата Украины U-15 «Кременчук 2005». Если в первом матче практически все вопросы об исходе поединка были сняты еще в первом периоде, то во второй игре тура подопечные Андрея Кузьминского заставили понервничать болельщиков своей команды.

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15 февраля


«Донбасс 2005» – «Кременчук» 11:2 (5:0, 2:2, 4:0)


16 февраля


«Донбасс 2005» – «Кременчук» 9:2 (1:1, 4:1, 4:0)

В следующем туре «Донбасс 2005» отправится в Кривой Рог. 22 и 23 февраля команда Андрея Кузьминского сыграет с «Кривбассом». «Донбасс 2006» под руководством Валерия Сидорова провел два матча против сверстников из «Кременчука». Соседи по турнирной таблице (3 и 4 место соответственно) проявили неуступчивый характер и порадовали зрителей матчей большим количеством ярких моментов.

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15 февраля


«Донбасс 2006» – «Кременчук» 5:3 (2:0, 1:2, 2:1)


16 февраля


«Донбасс 2006» – «Кременчук» 4:2 (1:2, 1:0, 2:0)

На следующих выходных, 22 и 23 февраля, «Донбасс 2006» проведет два матча в Кривом Роге. Соперником команды Валерия Сидорова станет местный «Кривбасс».

Источник: сайт ХК «Донбасс»

Источник: uhl.ua
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