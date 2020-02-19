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Матчи регулярного чемпионата 19 февраря 2020 года (онлайн)

Николай ПисаревНет комментариев
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Леон Драйзайтль против Патриса Бержерона

Трансляции матчей дня смотрите в соответствующих протоколах >>>

Расписание матчей 19 февраля (время московское):

“Чикаго Блэкхокс” – “Нью-Йорк Рейнджерс” (04:00)
“Даллас Старз” – “Аризона Койотиз” (04:30)
“Эдмонтон Ойлерз” – “Бостон Брюинз” (04:30)
“Анахайм Дакс” – “Флорида Пэнтерз” (06:00)
“Колорадо Эвеланш” – “Нью-Йорк Айлендерс” (06:00)
“Ванкувер Кэнакс” – “Миннесота Уайлд” (06:30)

“Колорадо” – “Айлендерс” (06:00 мск): эпидемия травм “Эвеланш”

“Колорадо” (33-18-7) в понедельник уступил “Тампе” (3:4 ОТ) и потерпел третье поражение подряд (0-2-1) после пятиматчевой победной серии. В среду “Эвеланш” проведут последнюю игру в рамках домашнего отрезка из пяти поединков (1-2-1). “Колорадо” занимает третье место в Центральном дивизионе, на одно очко отставая от “Далласа” и на три – от “Сент-Луиса”. При этом у “Эвеланш” относительно конкурентов есть матчи в запасе.

В поединке с “Лайтнинг” “Колорадо” потерял Микко Рантанена, который после столкновения с защитником “Тампы” Эриком Чернаком врезался в борт. В результате он пропустит от шести до восьми недель. В 42 встречах этого чемпионата Рантанен набрал 41 (19+22) очко. Ранее он уже пропустил 16 матчей (с 25 октября по 29 ноября) из-за травмы голеностопа. В составе “Эвеланш” сейчас также травмированы голкипер Филипп Грубауэр, центрфорвард Назим Кадри, крайние нападающие Мэтт Калверт и Колин Уилсон. У них всех травмы нижней части тела.

“Через это в той или иной степени проходят все команды, – сказал тренер “Колорадо” Джаред Беднар. – Число травмированных у нас растет – Грубауэр, Кадри, Калверт. И вот теперь Микко. Должны прибавить другие. Отличный шанс для них. Мы должны найти способ побеждать, как в начале сезона. Будет все тяжелее и тяжелее, но мы надеемся, что они вернутся в состав как можно раньше, а другие получат возможность заявить о себе. Они же хотели больше играть – вот их шанс. Посмотрим, что у них получится”.

“Айлендерс” (33-19-6) в понедельник уступили “Аризоне” (1:2) и потерпели третье поражение подряд. В трех предыдущих встречах в рамках четырехматчевого турне “Нью-Йорк” смог забросить всего одну шайбу. В турнирной таблице “Айлендерс” пропустили вперед “Филадельфию” и теперь занимают место первой “уайлд-кард” Восточной конференции.

Семен Варламов в двух последних матчах потерпел поражения, но при этом пропустил всего три шайбы с 75 бросков. В первом очном матче команд 6 января россиянин сделал 32 сэйва и оформил шатаут в поединке против бывшего клуба (1:0). В среду впервые после смены команды Варламов может сыграть в Денвере.

“Чикаго” – “Рейнджерс” (04:00): команды не теряют надежду

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“Нью-Йорк” (30-24-4) в воскресенье проиграл “Бостону” (1:3) и не смог продлить победную серию до пяти игр. “Рейнджерс” выиграли 11 матчей из последних 16, в том числе пять выездных поединков подряд, и сейчас занимают 11-е место в Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на восемь очков.

Артемий Панарин, который в среду сыграет против бывшего клуба, во встрече с “Брюинз” сделал передачу и набрал очки в шестой игре подряд. С 29 голами, 49 передачами и 78 очками он является лучшим снайпером, ассистентом и бомбардиром клуба, а в общем бомбардирском зачете лиги занимает пятое место. Мика Зибанежад отличился в семи матчах из 10 предыдущих и в среду может продлить результативную серию до пяти встреч. Крис Крайдер, которого могут обменять до дедлайна, набрал 17 (11+6) очков в 17 матчах.

“Неопределенное будущее не влияет на мою собранность или мою игру – сказал Крайдер. – Это меня не отвлекает. Для всех подобных вопросов у меня есть агент”.

Александр Георгиев защищал ворота команды в двух последних встречах, но в среду может уступить место Игорю Шестеркину, который, судя по всему, восстановился после повреждения и во вторник провел полноценную тренировку.

“Чикаго” (26-25-8) в воскресенье проиграл “Виннипегу” (2:3) и потерпел шестое поражение в семи матчах (1-4-2). “Блэкхокс” вернулись из пятиматчевого турне лишь с двумя очками (1-4-0) и сейчас занимают 12-е место в Западной конференции, отставая от зоны плей-офф в Западной конференции на восемь баллов.

Матч в среду ознаменуется двумя мини-противостояниями. Друг против друга сыграют братья Дилан (“Чикаго”) и Райан (“Рейнджерс”) Строумы, а также второй и третий номера драфта-2019 Каапо Какко (“Нью-Йорк”) и Кирби Дак (“Блэкхокс”).

“Даллас” – “Аризона” (04:30): “Старз” в борьбе за лидерство

“Даллас” (34-19-6) в воскресенье уступил “Оттаве” (3:4 ОТ), не смог продлить победную серию до пяти игр и упустил шанс возглавить Центральный дивизион и Западную конференцию. “Старз” в феврале сыграли 6-1-2 и на два очка отстают от лидирующего “Сент-Луиса”, имея при этом игру в запасе, и на один балл опережают “Колорадо”, который в свою очередь провел на один поединок меньше относительно “Далласа” и на два меньше относительно “Блюз”.

Александр Радулов, не игравший из-за травмы с 11 февраля, во вторник провел полноценную тренировку и в среду может вернуться в состав.

“Аризона” в понедельник обыграла “Айлендерс” (2:1), одержала вторую победу подряд и по-прежнему остается на месте второй “уайлд-кард” в плей-офф от Западной конференции. “Койотиз” (30-24-8) выиграли семь из последних 11 домашних встреч. В 10 последних матчах из 11 с участием “Аризоны” судьбу встречи решала одно или две заброшенные шайбы. Вратарь “Аризоны” Антти Раанта в двух последних встречах отразил 64 из 66 бросков.

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“Нам удалось одержать две важнейшие победы, – сказал форвард “Койотиз” Клейтон Келлер, чья команда в субботу обыграла “Вашингтон” (3:1). – Теперь мы уверены в себе и хотим, чтобы так продолжалось и дальше”.

В нынешнем сезоне команды встречались однажды. 29 декабря “Старз” выиграли на выезде со счетом 4:2. “Аризона” не может выиграть в Далласе с 7 февраля 2012 года. С тех пор “Койотиз” потерпели в гостевых встречах 12 поражений (0-9-3). Всего же в 11 последних матчах против “Старз” “Аризона” потерпела 10 поражений (1-9-1).

“Даллас” в последних восьми встречах реализовал девять шансов в большинстве из 27. “Койотиз” же нейтрализовали все 18 попыток соперников в предыдущих пяти играх.

“Эдмонтон” – “Бостон” (04:30): “Брюинз” не отдают лидерство

“Бостон” (37-11-12) в воскресенье обыграл “Рейнджерс” (3:1) и одержал девятую победу в 10 матчах. “Брюинз” на одно очко опережают “Тампу” в борьбе за Президентский кубок при одинаковом количестве проведенных встреч. В среду “Бостон”, который в 10 последних поединках пропустил в сумме всего 13 голов, начнет трехматчевое турне. Единственный раз на этом отрезке, когда “Брюинз” пропустили больше двух шайб, был матч против “Детройта” (1:3), когда “Ред Уингз” забросили третью шайбу в пустые ворота.

“Эдмонтон” (32-21-6) в воскресенье обыграл “Каролину” (4:3 ОТ) и одержал вторую победу подряд, что позволило “Ойлерз” выйти на первое место Тихоокеанского дивизиона. В активе “Вегаса” также 70 очков, но “Голден Найтс” провели на две встречи больше.

Леон Драйзайтль, признанный первой звездой прошедшей недели, набрал в этом сезоне уже 95 (34+61) очков и в споре лучших бомбардиров опережает ближайших конкурентов – форварда “Брюинз” Давида Пастрняка и нападающего “Колорадо” Нэйтана Маккиннона – на 13 баллов. Вратарь “Ойлерз” Майк Смит в 11 последних матчах в старте сыграл 9-1-1.

Во вторник стало известно, что ведущий защитник “Эдмонтона” Оскар Клефбом выбыл на две-три недели из-за травмы плеча.

“Анахайм” – “Флорида” (06:00): погоня “Пантерз”

“Флорида” (31-22-6) в понедельник победила “Сан-Хосе” (5:3) и не допустила третьего поражения подряд в первой игре пятиматчевого турне по западу. Евгений Дадонов в той встрече забил первый гол за 10 матчей, а Сергей Бобровский сделал 29 сэйвов. “Пэнтерз” на два очка отстают от “Торонто”, занимающего третье место в Атлантическом дивизионе, и имеют при этом две игры в запасе.

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“Этот матч для нас был очень важен, – сказал после победы Бобровский, в поединке с “Шаркс” прервавший личную серию из пяти поражений. – И ребята отдавались игре на протяжении всех 60 минут”.

“Анахайм” (24-28-7) в понедельник вел 3:1 в поединке с “Калгари”, но в итоге проиграл со счетом 4:6. В последних шести матчах “Дакс” сыграли 2-2-2 и сейчас занимают предпоследнее место в Западной конференции. В единственном очном матче в этом сезоне “Анахайм” уступил “Флориде” со счетом 4:5 (ОТ). В среду “Дакс” начнут домашнюю серию из шести поединков.

“Ванкувер” – “Миннесота” (06:30): “Кэнакс” против травм

“Кэнакс” (32-22-5) в воскресенье уступили “Анахайму” (1:5), в последних семи матчах сыграли 2-4-1 и отдали первое место Тихоокеанского дивизиона “Эдмонтону” и “Вегасу”. Также поражение от “Дакс” стало вторым домашним для команды Трэвиса Грина за последние 13 матчей.

В воскресенье “Ванкувер” третий матч подряд провел без форварда Брока Бесера, получившего перелом ребра. Изначально ожидалось, что нападающий пропустит около трех-четырех недель, но во вторник генеральный менеджер “Кэнакс” Джим Беннинг сообщил, что Бесеру понадобится на восстановление порядка восьми недель. Кроме того, до конца регулярного чемпионата у “Ванкувера” выбыли Майкл Ферланд (сотрясение мозга) и Джош Ливо (травма колена).

В понедельник “Кэнакс” выменяли у “Лос-Анджелеса” нападающего Тайлера Тоффоли, отдав за него форварда Тима Шаллера, права на Тайлера Маддена, выбор во втором раунде драфта 2020 года и условный выбор на драфте 2022 года. 1 июля 27-летний Тоффоли может стать неограниченно свободным агентом. В 58 играх нынешнего чемпионата он набрал 34 (18+16) очка. В субботу Тоффоли стал автором первого хет-трика в матчах НХЛ под открытым небом. Форвард забросил все три шайбы в ворота “Колорадо” в игре “Стадионной серии”.

“Я хочу бороться здесь и сейчас за место в плей-офф, – сказал Беннинг. – Данная сделка – это послание всей нашей команде, у которой сейчас случился спад. Мы хотим быть конкурентоспособными. Мы хотели показать нашим игрокам, что мы можем бороться. Мы собираемся попасть в плей-офф, и нам нужна дополнительная результативность”.

“Миннесота” (27-24-7) в субботу уступила “Сан-Хосе” (0:2) и потерпела третье поражение в четырех матчах. “Уайлд” отстают от зоны плей-офф уже на семь очков. На матче против “Шаркс” командой руководил Дин Эвасон, который заменил на посту главного тренера уволенного Брюса Будро.

В очных матчах в нынешнем сезоне команды одержали по одной победе.

Источник: nhl.ru
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