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Хоккей

“Нэшвилл” – “Каролина” (1:4): Ахо и Свечников снова забили

Николай ПисаревНет комментариев
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Андрей Свечников

Себастьян Ахо забил гол и продлил результативную серию до 10 встреч, Андрей Свечников забросил победную шайбу и набрал очки в восьмой игре подряд, и “Каролина” (34-21-4) одержала четвертую победу в последних шести матчах, вернувшись в зону “уайлд-кард”. Также двумя передачами у “Харрикейнз” отметился Джастин Уильямс, а Петр Мразек сделал 28 сэйвов.

“Нэшвилл” (29-23-7) не смог продлить победную серию до четырех матчей. Единственный гол “Предаторз” забил Райан Джохансен, красиво переправивший шайбу в ворота с лета. А вратарь Юсе Сарос отразил 26 бросков.

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“Мы сегодня играли медленно, – сказал тренер “Нэшвилла” Джон Хайнс, чья команда отстает от зоны плей-офф на три очка. – Нам не хватало скорости. Интенсивность действий в атаке была не на должном уровне”.

Свечников стал вторым тинейджером в истории клуба, у которого в течение одного сезона было несколько восьмиматчевых результативных серий (также Рон Фрэнсис в сезоне 1982-83 в составе “Хартфорда”), и был признан первой звездой матча.

Источник: nhl.ru
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