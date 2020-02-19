“Оттава” – “Баффало” (7:4): дубль Анисимова, гол Наместникова

Артем Анисимов и Никита Зайцев

“Оттава” пропустила первые два гола от защитника “Баффало” Брэндона Монтура, но в конце первого периода за 3:29 забросила четыре шайбы и проложила себе путь к волевой победе. Две из них на счету Артема Анисимова, еще одна – у отличившегося в меньшинстве Владислава Наместникова. С четырьмя голами в меньшинстве Наместников делит первое место в лиге с партнером по команде Крисом Тирни и форвардом “Флайерз” Кевином Хэйзом.

“Оттава” (21-28-11) одержала третью победу в четырех матчах. Двумя голами и двумя передачами у хозяев также отметился Жан-Габриэль Пажо, который является одним из претендентов на обмен до дедлайна 24 февраля. “Сенаторз” играли без защитника Дилана Димело, во вторник обменянного в “Виннипег” на выбор в третьем раунде драфта-2020.

“Баффало” (27-25-8) не смог продлить победную серию до четырех матчей. Вратарь Картер Хаттон пропустил шесть шайб с 39 бросков.

“Хоккей – куражная игра, и у нас он был в первые 10 минут… Но потом вдруг пропал. Очень обидно”, – сказал форвард “Сэйбрз” Кайл Окпосо.