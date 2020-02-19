“Сан-Хосе” – “Флорида” (3:5): “Пантерз” взялись за ум

Сан-Хосе – Флорида

Первый гол Евгения Дадонова за 10 матчей, 29 сэйвов Сергея Бобровского и качественная игра всей команды позволили “Флориде” (31-22-6) не допустить третьего поражения подряд в первой игре пятиматчевого турне по западу. “Пантерз” отстают от зоны плей-офф на три очка.

“Этот матч для нас был очень важен, – сказал Бобровский, прервавший личную серию из пяти поражений. – И ребята отдавались игре на протяжении всех 60 минут”.

“Сан-Хосе” (26-29-4) проиграл впервые за три матча. “Шаркс” сейчас выступают без выбывших до конца сезона Томаша Гертла и Эрика Карлссона, а также дисквалифицированного Эвандера Кейна. Зато в скором времени в состав может вернуться капитан Логан Кутюр. Возможно, сегодня последний домашний матч за “Акул” провел защитник Бренден Диллон. Велика вероятность, что до 24 февраля его обменяют.

Брент Бернс сделал две передачи и продлил результативную серию до шести матчей, а Аарон Делл отразил 23 броска.

Пять голов в матче были забиты за последние 10 минут третьего периода. До этого “Пантерз” вели в счете 2:1.