Новое на сайте

еще
Среда, 19 февраля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккей“Сан-Хосе” – “Флорида” (3:5): “Пантерз” взялись за ум
Хоккей

“Сан-Хосе” – “Флорида” (3:5): “Пантерз” взялись за ум

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

Сан-Хосе – Флорида

Первый гол Евгения Дадонова за 10 матчей, 29 сэйвов Сергея Бобровского и качественная игра всей команды позволили “Флориде” (31-22-6) не допустить третьего поражения подряд в первой игре пятиматчевого турне по западу. “Пантерз” отстают от зоны плей-офф на три очка.

“Этот матч для нас был очень важен, – сказал Бобровский, прервавший личную серию из пяти поражений. – И ребята отдавались игре на протяжении всех 60 минут”.

Читайте также:  Титулованный литовский клуб готовится к старту в Балтийской лиге

“Сан-Хосе” (26-29-4) проиграл впервые за три матча. “Шаркс” сейчас выступают без выбывших до конца сезона Томаша Гертла и Эрика Карлссона, а также дисквалифицированного Эвандера Кейна. Зато в скором времени в состав может вернуться капитан Логан Кутюр. Возможно, сегодня последний домашний матч за “Акул” провел защитник Бренден Диллон. Велика вероятность, что до 24 февраля его обменяют.

Брент Бернс сделал две передачи и продлил результативную серию до шести матчей, а Аарон Делл отразил 23 броска.

Читайте также:  Владимир Клинга: «Хотелось выйти в финал Континентального кубка, но не хватило фарта»

Пять голов в матче были забиты за последние 10 минут третьего периода. До этого “Пантерз” вели в счете 2:1.

Источник: nhl.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

3 × 1 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
Итоги хоккейной недели ДЮСШ ХК «Донбасс»

“Калгари” – “Анахайм” (6:4): хет-трик Манжапэйна

«Донбасс 2008» принял участие в международном турнире в Пинске

Матчи регулярного чемпионата 18 февраря 2020 года (онлайн)

Торонто внес Юнссона в список травмированных
Закрыть