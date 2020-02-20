“Филадельфия” – “Коламбус” (5:1): падение “Блю Джекетс”

Шон Кутюрье

Гол и две передачи Трэвиса Конекни позволили “Филадельфии” (33-20-7) одержать восьмую победу в последних 12 матчах и подняться на третье место Столичного дивизиона, сместив оттуда “Айлендерс”. При этом для победы “Флайерз” оказалось достаточно нанести всего 15 бросков, что стало их самым низким показателем в сезоне.

“Коламбус” (30-19-12) нанес 29 бросков, но смог забить только в большинстве после броска Оливера Бьоркстранда, отличившегося в 20-й раз в сезоне. “Блю Джекетс” впервые в сезоне остались без победы в шестом матче подряд (0-3-3). В последний раз такая серия случалась с командой весной 2017 года.

Вратарь “Коламбуса” Элвис Мерзликин сделал восемь сэйвов с 12 бросков, но был заменен на четвертой минуте третьего периода. Заменивший его Матисс Кивленикс отразил два броска.

“Нам нужно чаще доставлять шайбу к воротам, – сказал тренер “Джекетс” Джон Торторелла. – Мы делали слишком много лишнего. Хотя не могу сказать, что мы провели плохой матч. Уж точно мы не наиграли на 1:5″.

“Коламбус” вылетел из зоны “уайлд-кард”, но имеет равенство очков с “Каролиной” и “Айлендерс”.

В четверг команды встретятся снова.