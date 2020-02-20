Овечкин переносит домой погоню за 700-й шайбой

700 гол в рекламе

Очередной шанс забросить 700-ю шайбу в карьере Александр Овечкин получит в четверг (пятницу, 03:00 мск), когда его “Вашингтон Кэпиталз” встретится с “Монреаль Канадиенс”. Поединок состоится на домашнем стадионе “Вашингтона” Capital One Arena.

В последних пяти матчах нападающий не набирал очков. Это его самая длинная безголевая серия с декабря 2018 года. Тогда (с 19 по 31 декабря) он не мог поразить ворота в течение шести игр.

Сейчас на счету капитана “Вашингтона” 698 точных бросков. В понедельник “Кэпиталз” завершили выезд, во время которого команда сыграла против “Колорадо Эвеланш”, “Аризона Койотиз” и “Вегас Голден Найтс”. Возможно, дома удача улыбнется 34-летнему форварду.

За всю свою карьеру Овечкин сыграл 49 матчей против “Канадиенс” и забросил в них 32 шайбы, в том числе одну в этом сезоне (в Монреале 15 ноября). Так что складывается впечатление, что ему нравится играть против этой команды.

“Мне вообще нравится играть в хоккей”, – сказал Овечкин в среду.

Но в последнее время у “Кэпиталз” с игрой в хоккей возникли проблемы. В пяти последних встречах команда потерпела четыре поражения, и уступила лидерство в Столичном дивизионе “Питтсбург Пингвинз”. “Вашингтон” отстает от “Пингвинз” на одно очко.

Овечкин не считает, что причиной этого стали его попытки забросить 700-ю шайбу.

“Не уверен, что кто-то из нас об этом думает, – сказал он. – Забью, когда получится. Это вопрос времени – завтра, послезавтра, не важно. Сейчас мы думаем, как нам наладить игру, гарантировать себе место в плей-офф. Тогда будем двигаться дальше”.

Для того, чтобы забросить 698 шайб, Овечкину потребовалось 1142 матча и 15 сезонов. Он может стать восьмым членом “Клуба 700 голов”, куда сейчас входят Уэйн Гретцки (894), Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731), Фил Эспозито (717) и Майк Гартнер (708). Во время последнего выезда у Овечкина были голевые моменты. В общей сложности он бросал 40 раз, и 19 его бросков пришлись в створ ворот.

До нынешней безголевой серии Овечкин забросил 14 шайб в семи поединках.

Генеральный менеджер Брайан Маклеллан не стал утверждать, что стремление Овечкина к заветному рубежу отвлекает команду, но признал, что хоккеисты очень хотят помочь капитану преодолеть эту отметку.

“Я смотрю со стороны, и вижу, что все хотят, чтобы он вышел на эту отметку. Каждый делает все, чтобы помочь ему. Мне кажется, что нам пошло бы на пользу, если бы мы просто играли в наш хоккей. Тогда все бы случилось само собой, – сказал Маклеллан. – Все утрясется. И вам надо его спросить, влияет ли на него эта ситуация”.

Центрфорвард Никлас Бэкстрем не считает, что стремление забить 700-й гол давит на его партнера.

“Думаю, что он хотел бы решить этот вопрос как можно скорее, но так.